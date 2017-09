CSI: Cyber/ Anticipazioni puntata 15 settembre: la morte digitale del marito di Avery

Rai 4

Nuovo appuntamento con CSI Cyber, lo spin-off di CSI - Scena del crimine che torna in onda nella prima serata di venerdì 15 settembre, su Rai 4, con tre, nuovi episodi della seconda stagione. Per gli amanti del genere crime e informatico si tratta di un appuntamento imperdibili. Nel nuovi episodi della serie creata da Anthony E. Zuiker, Ann Donahue e Carol Mendelsohn, la squadra speciale dell’FBI, a Cyber Crime Investigation si occuperà di nuovi reati informatici, potenzialmente pericolosi non solo per le vittime ma anche per il mondo. Alla guida della squadra c’è l’agente speciale Avery Ryan, interpretata Patricia Arquette. Ad aiutarla, ci sono poi i vari agenti speciali che sono Elijah Mundo, Brody Nelso, Daniel Krumitz, Raven Ramirez, B. Russell, direttore della Next Generation Cyber Forensics division dell'FBI e nuovo capo di Avery Ryan con cui instaurerà un solido rapporto. Cosa succederà, dunque, nei nuovi episodi di CSI Cyber?

LE TRAME DEI NUOVI EPISODI

Sono tre gli episodi di CSY Cyber che Rai 4 trasmetterà a partire dalle 21.10 su Rai 4. Nel primo, intitolato “Epidemia virale”, Avery e Russell sono chiamati ad indagare su un virus aereo che infetta i telefoni e impedisce alle persone di chiamare il 911, il numero di soccorso. Riusciranno a scoprire chi si nasconde dietro la diffusione del virus? Russell incontra Greer Latimore, dopo averla scambiata per la donna misteriosa che gli mandava i messaggi. Nel secondo episodio, intitolato “Morte digitale”, la Cyber Crime Investigation indaga sulla morte digitale del marito di Avery. Nel terzo ed ultimo episodio della serata, dal titolo “Salva a tutti i costi”, la squadra speciale dell’FBI indaga sulla morte di una donna, rapita mentre faceba jogging utilizzando la sua app di fitness. Dopo indagini accurate, la squadra scopre che la morte della donna è collegata ad un’operazione di trapianto di organi. I nuovi episodi di CSI Cyvber possono essere visti sia su Rai 4 che in diretta streaming sui vari dispostivi mobili collegandosi alla piattaforma Raiplay.

