Cherry Season 3 / Anticipazioni, ci sarà la terza stagione? Brutte notizie per i fan

Cherry Season 3

Una gioia seguita da una grande delusione oggi per i fan di Cherry Season. Oggi, venerdì 14 settembre, la nota soap giunge al termine di questa sua seconda stagione e lo fa con un lieto fine. I protagonisti Ayaz e Oyku, dopo liti, dubbi e sospetti sono finalmente riusciti a chiarirsi e a tornare insieme più forti di prima. I due sono inoltre diventati genitori di due splendidi gemelli, lasciando il pubblico al settimo cielo. Stesso lieto fine per Seyma e Mete che sono tornati insieme, mentre Burcu e Emre hanno avuto il loro primo figlio. A queste gioie ecco però susseguirsi una brutta consapevolezza per i fan: quella di oggi è stata l'ultima puntata. La domanda, a questo punto, può essere soltanto una: ci sarà o non ci sarà una terza stagione di Cherry Season?

LA TERZA STAGIONE DI CHERRY SEASON NON CI SARÀ

Dopo alcune news delle ultime settimane che parlavano di una terza stagione addirittura girata in Italia, la notizia che sembra essere più vicina alla realtà è quella che purtroppo non ci sarà una terza stagione. Non è infatti arrivata alcuna conferma di un possibile proseguo, motivo per il quale i fan di Cherry Season possono abbandonare ogni speranza di rivedere la loro coppia del cuore, Ayaz e Oyku, di nuovo sul piccolo schermo. La terza stagione non ci sarà, almeno per ora: i produttore hanno quindi deciso di interrompere bruscamente - seppur con un bellissimo lieto fine - una soap che ha comunque riscosso grande successo non solo in Italia. Intanto i due attori, Serkan e Ozge, sono pronti a dedicarsi a nuovi ed importanti progetti televisivi che potrebbero presto riportarli in Italia.

© Riproduzione Riservata.