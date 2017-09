Colosseo di Roma, Andrea Bocelli Show / Anticipazioni 15 settembre: l'evento musicale su Rai1, gli ospiti

Andrea Bocelli Show

Andrea Bocelli torna in TV e lo fa proprio in grande stile. Dal Colosseo di Roma, l'eccezionale tenore aprirà i battenti di una serata proprio da pelle d'oca: "Colosseo di Roma - Andrea Bocelli Show". Nel prime time, l'ammiraglia di Casa Rai regalerà ai telespettatori uno spettacolo musicale incredibile, con una delle voci più spettacolari, uniche e internazionali della musica italiana. Tanti gli ospiti che si avvicenderanno sul palcoscenico con l'artista ecco perché a seguire, vi daremo tutte le anticipazioni e le informazioni necessarie per visionare lo spettacolo nel migliore dei modi. Per organizzare questa straordinaria serata che andrà in onda stasera, venerdì 15 settembre 2017, ci sono voluti ben 18 mesi di lavoro. Dietro la sua organizzazione, c'è Veronica Bocelli, la moglie del tenore. Per l'evento sono attesi 250 ospiti paganti (che arriveranno con aerei privati da New York, Los Angeles e varie città americane). Il concerto di stasera verrà condotto da Milly Carlucci ed è stato prodotto da Ballandi Multimedia. I proventi verranno interamente devoluti all'Andrea Bocelli Foundation per sostenere scuole ad Haiti e ricostruire una scuola media a Sarnano, nelle Marche, distrutta dal terremoto del 2016. A questa iniziativa benefica può partecipare chiunque, inviando un sms solidale al numero 45.52.3 attivo dal 6 al 18 settembre.

Tutti gli ospiti del grande tenore

Al fianco di Andrea Bocelli, troveremo tantissimi ospiti: da Steven Tyler, Sumi Jon, 2Cellos, Renato Zero, JuniOrchestra e il Coro dell’Accademia Musicale di Santa Cecilia. E ancora saliranno sul palco con Andrea Bocelli l’attrice di Hollywood Sharon Stone, Chris Botti, David Foster, Andrea Griminelli, Zara, Aida Garfullina. Spazio anche per Elton John, Josè Carreras e il soprano Sumi Jo. Bocelli, intervistato da Sorrisi.com ha svelato che duetterà un po' con tutti: "Con Elton John farò un brano che non è né mio né suo, non abbiamo mai cantato insieme. Ma io sono già stato a casa sua a fare un concerto benefico. Ci siamo incontrati anni fa una mattina in un albergo, non ricordo dove, lui era a fare colazione e io pure". In ultimo, ha raccontato cosa significa la beneficenza per lui: "In Italia la mentalità è che lo Stato pensi a tutto, invece ci dobbiamo rendere conto che non è così. In America l’assistenza da parte dello Stato è molto lontana da quella italiana, però loro con la beneficenza riescono a tamponare. La solidarietà è la speranza per il futuro. Io ho la possibilità di farlo. Se posso aiutare in situazioni complicate lo faccio".

