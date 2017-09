DAVID FOSTER/ Il produttore e compositore che ha fatto le fortune di Madonna (Andrea Bocelli Show)

Foto Andrea Bocelli

ALL'OMBRA DEL COLOSSEO

Stasera Venerdì 15 settembre andrà in onda la nuova edizione di Celebrity Fight Night, un evento completamente dedicato a Andrea Bocelli e fortemente voluto dalla moglie del tenore. Ci saranno 250 ospiti paganti e molti di questi giungeranno con aerei da New York, Los Angeles e dalle varie città americane. I proventi della serata saranno devoluti interamente in beneficenza per mantenere alcune scuole di Haiti. Ad allietare il pubblico dell'ammiraglia di Viale Mazzini, tra gli altri, ci sarà anche David Foster, famoso produttore e compositore musicale. Suo l'inno delle Olimpiadi invernali del 1988 a Calgary ed è artefice di successi di numerosi artisti come Madonna, Celine Dion, Diana Ross, Mariah Carey. Ha vinto un Golden Globe per la composizione del brano The prayer, interpretato proprio da Andrea Bocelli e Celine Dion.

DAVID FOSTER, UN'AMICIZIA DI LUNGA DATA

David Foster collabora da anni proprio con artisti come Andrea Bocelli. Quest'ultimo sarà in onda sabato 15 settembre su Canale 5 per una serata evento e molto emozionante. Ci saranno tanti ospiti alla sua corte, tra cui Steven Tyler, Renato Zero, Antonio Banderas. Durante un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha confessato come lui sia negato per le pubbliche relazioni e che per questa importante iniziativa del concerto ha fatto tutto sua moglie. Andrea Bocelli non ha svelato il programma della serata anche se, ha ammesso, ci saranno dei momenti molto forti. Settembre 2017 sarà molto importante per Bocelli. Infatti, festeggerà vent'anni di Romanza e sarà occupato con un tour. Nel frattempo, sta seriamente pensando a due nuovi album, uno di inediti e unoi di musica classica dato che sono molti anni che non pubblica un disco nuovo.

© Riproduzione Riservata.