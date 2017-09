DIABOLIQUE/ Su Cielo il film con Sharone Stone e Randy Edelman (oggi, 15 settembre 2017)

il film thriller in prima serata su Cielo

SHARON STONE NEL CAST

Diabolique, il film in onda su Cielo oggi, venerdì 15 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola prodotta e distribuita nel lontano 1996 che appartiene al genere thriller e il lavoro cinematografico che è stato diretto da Jeremiah S. Chechik, vede la partecipazione di attori del calibro di Sharone Stone, ottima anche la partecipazione dell’attrice francese Isabelle Adjani alla sua prima collaborazione con la Stone. La pellicola non può essere ascritta al genere delle prime televisive, essendo stata più volte programmata all’interno dei palinsesti televisivi italiani. Il film all’uscita è stato fatto a pezzi dalla critica, che lo accusava di una trama confusionaria e senza senso, per questo motivo nonostante la partecipazione della Stone la pellicola non ha per nulla avuto successo, e le case di produzione nelle dichiarazioni successive all’uscita hanno evidenziato che al box office la pellicola non ha recuperato neppure i soldi spesi per la produzione. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM

Il film incentra la sua trama sulla vita di Mia, una ex suora sposata con un uomo prepotente e infedele. La donna aveva lasciato i voti perché aveva ereditato un collegio maschile, all’interno di questo il marito la tradisce con l’insegnante di matematica, Nicole Horner. Le due donne diventano amiche all’insaputa dell’uomo, e Mia desiderosa di liberarsi del marito escogita un piano per ucciderlo. La coppia si reca cosi a casa dell’amica, e qui Mia dopo essersi fatta vedere dai vicini droga il marito, e con la complicità dell’amica lo uccide affogandolo nella piscina. Poi sempre aiutata da Nicole, recupera il suo corpo e lo trasporta chiuso in un baule di vimini al collegio, lasciando il corpo nella piscina, durante quest’ultima operazione perde però gli occhiali da sole nelle acque della vasca. Tutto cambia quando il cadavere la mattina dopo non riemerge dalla piscina, le condizioni di Mia si aggravano, ella soffre di una cardiopatia e l’ansia non fa altro che aggravare la situazione, come se non bastasse trova la giacca che il marito indossava la sera della sua morte, l’abito è perfettamente lavato e stirato e nelle tasche contiene un rullino le cui foto ritraggono le due donne che trasportavano il baule dopo l’assassino. Nello stesso tempo Nicole confessa a Mia che ha recuperato i soldi che il marito le aveva sottratto, la consapevolezza che i due erano complici fa allontanare le donne, interrompendo la loro amicizia. La trama ha un’altra svolta quando un ragazzino consegna gli occhiali che aveva perso a Mia, ella però capisce che qualcosa non va e dice a Nicole di abbandonare l’istituto, dopo che la ex amica era partita appare il presunto morto, egli era in combutta con l’amante allo scopo di provocare alla moglie un attacco fatale di cuore. Nicole però non riesce a reggere il rimorso, e ritornata nella scuola si rende conto che l’uomo non solo aveva sfruttato Mia, ma aveva usato anche la sua persona, stante una relazione con una terza donna, infastidita uccide l’uomo e salva quella che diventerà nuovamente la sua amica del…cuore.

