Damiano Carrara / Il nuovo giudice di Bake Off Italia 2017: dalla California alla tv italiana

Damiano Carrara, Bake Off Italia

Damiano Carrara è il nuovo giudice di Bake Off Italia che da quest'anno affianca Ernst Knam e Clelia d'Onofrio, il tutto sotto la guida attenta di Benedetta Parodi. Scopriamo qualcosa in più sul nuovo giudice. Classe 1985, Damiano Carrara è nato a Lucca, dove ha mosso i primi passi come bartender prima di trasferirsi in Irlanda. Nel 2012 ha deciso di stabilirsi col fratello Massimiliano a Moorpark, in California, dove hanno aperto la loro pasticceria, Carrara Pastries (@CarraraPastries). Nel 2013 hanno aperto una filiale ad Agoura Hills, sempre in California, cavalcando l'onda del successo. Grazie alla tv si è fatto conoscere al grande pubblico.

UNA NUOVA OPPORTUNITÀ

In breve tempo è diventato una stella di Food Network anche se tutto è iniziato quando ha deciso di partecipare come concorrente alla prima stagione di Spring Baking Championship, nel 2015, alla quale si è classificato secondo. In seguito ha partecipato ad altri programmi fino ad arrivare, o scorso ottobre, invece, ad essere uno dei giudici della seconda stagione di Halloween Baking Championship per poi approdato alla giuria della nuova stagione di Spring Baking Championship. Ha al suo attivo anche un libro di ricette, "Dolce Italia". Ora per lui si aprono quindi le porte di Bake Off Italia una grande opportunità per splendere anche in Italia ed accrescere la sua popolarità. Ricordiamo che il programma è iniziato il 1 settembre e va in onda ogni venerdì alle ore 21:10 su Real Time (canale 31) e poi su Dplay.com con una quinta edizione ricca di sorprese.

