ELTON JOHN/ Duetto memorabile con col tenore al Colosseo (Andrea Bocelli Show)

Elton John

LA GIOIA DI ESSERE GENITORE

Milly Carlucci conduce questa sera su Rai 1 la serata evento Andrea Bocelli Show. Un eccezionale appuntamento di grande musica dove il celebre cantante italiano farà gli onori di casa proponendo la sua musica ed accogliendo tanti artisti di livello mondiale come nel caso del pianista sir Elton John. Per Elton John si tratta della terza esibizione stagionale in Italia dopo che è stato ospite nell’ultima edizione del Festival di Sanremo ed al concerto di luglio a Mantova. Un artista che nel corso della propria carriera ha saputo emozionare con pezzi che sono rimasti nella storia della musica come Your song, Candle in the wind, Nikita e tante altre. Tra l’altro Elton John sta attraversando un periodo particolarmente felice della propria esistenza grazie ai suoi due figli: “È inimmaginabile come i bambini ti cambino in meglio, li amo ogni giorno di più, adesso essere padre è la cosa più importante della mia vita... David è fantastico e capisce benissimo di essere al secondo posto in questo momento, siamo una famiglia perfetta”.

ELTON JOHN, 70 ANNI E NON SENTIRLI

Quest’anno sir Elton John ha compiuto 70 anni, molti dei quali passati dietro un pianoforte ad emozionare milioni di fan e vendendo qualcosa come 250 milioni di dischi in tutto il mondo. In una recente intervista rilasciata al magazine Closer, Elton John ha parlato di questa importante tappa della propria vita e di come la vera giovinezza sia nell’animo e nel modo di vivere. Queste le parole del celebre cantante britannico: “Sono ancora interessato a guardare verso il futuro, con quello che creo, le mie collaborazioni e scoprendo il lavoro di altre persone.. Credo che l’età sia irrilevante, basta tenere connesse le nostre menti, restando curiosi verso le cose nuove. Posso entusiasmarmi per un nuovo artista che suona un suo demo, così come per il nuovo disco dei miei eroi musicali. Posso entusiasmarmi suonando in una città in cui non sono mai stato, o visitando un posto che conosco bene per vedere com’è cambiato. La vita è un continuo divenire, e io la assecondo. Sono contento di usare la mia popolarità per portare attenzione sulle ingiustizie del mondo, e cerco di aiutare dove posso. La mia vita non è mai stata felice come ora”.

© Riproduzione Riservata.