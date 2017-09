GRANDE FRATELLO VIP 2017/ News dalla casa, la frecciatina di Aida Yespica a Belen Rodriguez

Grande Fratello Vip 2017

Nella casa del Grande Fratello Vip i concorrenti cercano di trascorrere il tempo tra giochi, racconti e scherzi vari. Se le giornate degli inquilini della parte agiata della casa trascorrono più velocemente con la piscina, la vasca idromassaggio, la sauna e varie attività che possono svolgere, quelle degli stazionati sono molto più lunghe. Per cercare di non pensare al tempo che non passa mai, gli stazionati si lasciano spesso andare a racconti e confessioni sulle proprie vite. Cristiano Malgioglio, però, spesso si diverte ad intervistare i suoi compagni d’avventura per conoscerli meglio e stuzzicarli un po’. L’ultima che ha dovuto rispondere alle domande di Malgioglio è stata Aida Yespica. “Faresti un viaggio con Belen Rodriguez? Cosa le diresti?" chiede il paroliere. "Le direi, perché ti sei rifatta così tanto?" risponde con un sorriso la showgirl venezuelana che poi conclude con un "Sto scherzando ovviamente!". Aida avrebbe detto la stessa cosa davanti a Cecilia e Jeremias Rodriguez, sorella e fratello di Belen?

JEREMIAS RODRIGUEZ LATIN LOVER

Sono passati solo pochi giorni da quando la casa del Grande Fratello Vip ha riaperto i battenti ma nella casa più famosa d’Italia è già nato il primo flirt. Per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale ma il primo bacio cinematografico che Carla Cruz e Jeremias Rodriguez si sono scambiati sotto la regia di Simona Izzo, sta già facendo fantasticare non solo i fans del reality show ma anche i coinquilini della modella e del fratello di Belen. Jeremias, dunque, ha già fatto la prima vittima. Il piccolo di casa Rodriguez è già un latin lover. Sono tante, infatti, le donne che il fratello di Belen e Cecilia ha conquistato Nel suo curriculum ci sono Ilaria Coletto, fidanzata storica, Rossella Intellicato e Sara Battisti. Con Ilaria, Jeremias ha avuto una storia d’amore quando viveva ancora in Argentina. La loro è stata una relazione importante al punto che i due sarebbero stati anche sul punto di convolare a nozze. Con Rossella Intellicato, ex gieffina ed ex tronista di Uomini e Donne ha avuto un flirt durato qualche mese. Infine, c’è stata Sara Battisti che ha cominciato a frequentare nell’aprile del 2016. Dopo un’estate trascorsa ad Ibiza negli stessi giorni in cui nasceva l’amore tra Belen e Iannone, Jeremias e Sara continuarono a frequentarsi prima di dirsi definitivamente addio a gennaio 2017.

