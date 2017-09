HEATHER LOCKLEAR/ Incidente in auto per Amanda di Melrose Place: l'attrice rassicura i fan, "sto bene"

Heather Locklear, incidente in auto per Amanda di Melrose Place

Molti la ricordano ancora come Amanda d Melrose Place: Heather Locklear però è tornata protagonista per essere stata vittima di un incidente stradale. La notizia è stata lanciata da TMZ, secondo cui l'attrice è stata ricoverata in ospedale. Le sue condizioni non sono preoccupanti: ha riportato infatti ferite lievi. Non sono molte le indiscrezioni sulla dinamica dell'incidente stradale: un portavoce del dipartimento della polizia di Thousand Oaks, città a nord di Los Angeles, ha spiegato che Heather Lockleaer è uscita di strada, finendo in un fosso con la sua Porsche. Non è ancora chiaro il motivo per il quale l'attrice sia uscita di strada: la polizia ha escluso il consumo di alcol e droghe dalle cause. Evidentemente il percorso di riabilitazione intrapreso dalla Lockleaer sta funzionando. Dopo aver vissuto anni di eccessi, a inizio anno ha deciso di chiudersi per la quinta volta in rehab, quindi sta affrontando le sue dipendenze.

IL MESSAGGIO PER I FAN

«Mi sento bene e sto facendo i primi passi per avere una vita migliore», aveva dichiarato Heather Locklear recentemente a proposito del suo percorso di riabilitazione. «In questo momento sto lavorando su me stessa, per mettere ordine certi aspetti della mia vita», aveva spiegato. Oggi la notizia dell'incidente stradale, slegato dalla battaglia personale che sta conducendo. Brutto spavento per l'indimenticabile Amanda Woodward di Melrose Place, la serie cult degli anni Novanta. Nel 2008 era stata arrestata proprio per aver guidato sotto l'effetto di stupefacenti, mentre nel 2012 per un mix pericoloso di alcol e droghe era stata ricoverata. Su Instagram poco fa ha pubblicato una foto di una pianta fiorita e un messaggio per rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute. «Tornata a casa e sto bene, grazie per l'interesse», ha scritto l'attrice.

I'm home and good. Thank you for your concern!?? Un post condiviso da Heather Locklear (@heatherlocklear) in data: 15 Set 2017 alle ore 08:16 PDT

© Riproduzione Riservata.