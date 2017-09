Il Segreto / Anticipazioni puntata 15 settembre: Camila annuncia di essere incinta

Il Segreto

Doppio appuntamento con Il Segreto oggi su Canale 5. La telenovela spagnola, dopo l'interruzione avvenuta durante l'estate, riprenderà anche la sua programmazione in prima serata e andrà in onda sia alle ore 16:20 che alle ore 21:15 circa. Arriverà il momento di una buona notizia, o quanto meno questa sarà l'impressione inziale: Camila informerà Hernando della vera ragione dei suoi recenti malori, dicendogli di essere incinta. Dos Casas faticherà a nascondere l'entusiasmo e quella stessa sera a cena annuncerà a tutti la lieta novella. Anche in paese si spargerà velocemente la voce ma il fatto, a sorpresa, non troverà l'approvazione di Camila che sembrerà nascondere qualcosa di importante. Nel frattempo a Los Manantiales Ismael getterà la sua mascherà con Matias, sfidandolo apertamente ad una vera e propria crociata per la conquista del cuore di Matias. La ragazza si troverà quindi davanti a delle vere e proprie avances del nuovo arrivato, mentre Hernando continuerà ad essere del tutto ignaro di queste cattive intenzioni, elogiando il ragazzo per avere aiutato Matias in una importante campagna pubblicitaria.

La difficile decisione di Severo

I tempi duri alla Miel Amarga continueranno anche nelle due puntate de Il Segreto di oggi. In un clima triste e cupo, Severo e Lucas continueranno a chiedersi se davvero Emilia abbia versato il veleno nel bicchiere di Sol e a dirsi certi che ciò non possa essere avvenuto. Anche Alfonso e Matias proveranno a far reagire la loro moglie e madre, recandosi in carcere per un nuovo confronto. Ma ancora una volta Emilia sembrerà irremovibile nelle sue parole, proclamandosi colpevole per tale delitto. I problemi per Severo riguarderanno anche le sorti di Candela, ancora in clinica priva di coscienza. I medici, dopo avere visto in lei dei piccoli segnali di ripresa, consiglieranno a Santacruz un'unica via per poter riprendere a sperare nel risveglio della pasticcera: sottoporla ad elettroshock! Tale possibilità sconvolgerà l'uomo che potrebbe così mettere in pericolo sia la vita della moglie che quella del piccolo che porta in grembo. I suoi dubbi saranno ancora una volta condivisi con Lucas che non si dirà completamente contrario a questa pericolosa e rivoluzionaria pratica.

