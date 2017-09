JOE/ Su Rai Movie il film con Nicolas Cage e Tye Sheridan (oggi, 15 settembre 2017)

il film drammatico in prima serata su Rai Movie

NEL CAST NICOLAS CAGE E TYE SHERIDAN

Joe, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 15 settembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola drammatica del 2013 che è stata diretta da David Gordon Green ed interpretata da Nicolas Cage e Tye Sheridan. La trama ripercorre la storia narrata dell'opera romanzata omonima scritta da Larry Brown. Il cast è poi composto da Ronnie Gene Blevins, Heather Kafka e Sue Rock. Tye Sheridan, che nel film interpreta il ruolo di Gary Jones, è un giovane attore americano noto per le sue recenti interpretazioni in pellicole internazionali come X-Men Apocalisse e The Yellow Birds. Il film Joe venne presentato in anteprima internazionale nell'agosto del 2013 durante la Mostra del cinema di Venezia ed al Toronto Film Festival, ottenendo in entrambe le occasioni un discreto successo di pubblico e critica. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista del film è Gary Jones, un giovane adolescente con cui la vita sembra essersi accanita con forza. Il ragazzo è figlio di un uomo violento e dedito all'alcol che costringe la famiglia del giovane a trasferirsi di continuo in posti diversi. La famiglia Jones approda così in un piccolo paesino texano, dove Gary e suo padre vengono assunti da Joe Ransom, un ex criminale da quattro soldi, sempre pronto ad aiutare chiunque si trovi in difficoltà. La mansione di Gary consiste nell'indebolire gli alberi più indeboliti, facilitando l'attività dei boscaioli. Grazie al suo impegno ed alla sua serietà sul lavoro, presto Joe si affeziona molto al ragazzo. Ma anche questa volta, il comportamento scellerato di suo padre crea problemi, costringendo Joe a licenziare entrambi. Poco dopo però, l'uomo scopre che Gary viene continuamente derubato e malmenato dal padre e decide di riassumere il ragazzo. Nel frattempo la situazione familiare di Gary non migliore. Il padre uccide un vagabondo, mentre la madre e la sorella destano in un totale stato depressivo. L'uomo arriva a rapire sua figlia, con l'intezione di costringerla a prostituirsi e poco dopo aggredisce in maniera violenta anche Gary. Quest'ultimo, accecato dalla rabbia, è più che mai deciso ad eliminare il padre, ma Joe non lo lascia da solo e lo accompagna sino al luogo in cui l'uomo sta facendo prostituire sua figlia. Riuscirà Gary a sbarazzarsi per sempre di suo padre ed a salvare la sorella?

