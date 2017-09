KINGSMAN - SECRET SERVICE/ Su Rai 2 il film con Colin Firth (oggi, 15 settembre 2017)

il film d'azione in prima serata su Rai 2

NEL CAST COLIN FIRTH

Kingsman - Secret Service, il film in onda su Rai 2 oggi, venerdì 15 settembre 2017 alle ore 21.20. Una pellicola d'azione e spionaggio del 2014 che è stata scritta e diretta da Matthew Vaughn. La storia è tratta liberamente dalla serie di fumetti creata da Millar e Gibbson. Il film, è stato presentato in anteprima mondiale nel dicembre 2014 per poi essere distribuito nei cinema americani nel gennaio dell'anno successivo. La pellicola ha ottenuto un grande successo di pubblico e critica, riuscendo ad incassare oltre 400 milioni di dollari. Nel cast figurano attori come Colin Firth, Samuel L. Jackson, Mark Strong, Taron Egerton e Michael Caine. Con un budget di circa 94 milioni, Kingsman-The secret service è riuscito ad incassare circa 260 milioni dollari in giro per il mondo. Il risultato ottenuto andò ben oltre le più rosee previsioni, fin dal primo fine settimana di proiezione. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

La storia è ambientata nel 1997. Harry Hart è un agente segreto, consumato del rimorso per avere causato la morte di un giovane soldato nel corso di una missione. Fatto ritorno in patria è Hart stesso a consegnare una medaglia ai familiari della vittima, a cui ricorda che per qualsiasi evenienza avrebbero potuto contattarlo al numero di telefono impresso sul retro della medaglia. Trascorrono 17 anni e l'agente segreto noto come Lancillotto viene eliminato da una spietata assassina alle dipendenze di James Arnold, uno spregevole milionario intenzionato a mettere a segno un piano diabolico e misterioso. La famiglia del giovane soldato deceduto 17 anni prima, nel frattempo, desta in una situazione disperata. Il giovane Eggy, figlio del cadetto, è costretto a dividere la sua abitazione con il patrigno, un uomo rozzo e violento. Il ragazzo, dopo aver rinunciato alla carriera militare, trascorre la sua esistenza in maniera apatica, senza coltivare nessuna passione o ambizione.

Quando una notte viene arrestato in seguito al furto di un'automobile, decide di telefonare al numero impresso sul retro della medaglia. Poco dopo Hart lo libera, rivelandogli l'esistenza di una misteriosa agenzia governativa, conosciuta con il nome di Kingsman. Hart nota subito le straordinarie doti di Eggy e così lo invita a prendere parte alle selezioni per divenire un agente segreto.

La nuova missione della Kingsman è quella di fermare l'avanzata del piano del milionario Arnold, che nel frattempo cerca di ingraziarsi il favore della popolazione statunitense, dispensando la rete internet in maniera gratuita. Nel frattempo Eggy, approda alla selezione finale ma non riesce a superare l'ultimo test. Hart, che nel frattempo è finito in coma a causa del duro scontro verificatosi con Arnold, scopre che l'intezione di quest'ultimo è quella di eliminare l'intera umanità grazie all'impiego di un chip, che scatena una follia omicida collettiva.

© Riproduzione Riservata.