LAGUNA BLU - IL RISVEGLIO/ Su La5 il film con Indiana Evans e Brenton Thwaites (oggi, 15 settembre 2017)

il film sentimentale in prima serata su La5

INDIANA EVANS E BRENTON THWAITES NEL CAST

Laguna blu - Il risveglio, il film in onda su La5 oggi, venerdì 15 settembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere sentimentale e avventura adatta soprattutto ad un pubblico giovanile che vede alla regia due professionisti come Miakel Solomon e Jake Newsome. Il cast è composto da giovani attori poco noti al pubblico, ovvero Indiana Evans, Brenton Thwaites, Denise Richards, Patrick St. Esprit, Frank John Hughes e Alix Elizabeth Gitter. Laguna blu - Il risveglio altro non è che il remake dell'omonimo successo cinematografico degli anni ottanta, la cui storia è a sua volta stata tratta dal racconto romanzato di Devere Stacpoole. Si tratta dell'unico film della saga in cui gli attori non recitano mostrando le proprie nudità. In un primo momento, le riprese del film Laguna blu - Il risveglio si tennero in California. In quel frangente la direzione della pellicola venne affidata a Eric Bross che però abbandonò il progetto quando tutta la produzione dovette trasferirsi sull'isola di Maui. Dal quel momento in poi subentrò il regista Mikael Solomon. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

IL RISVEGLIO, LA TRAMA DEL FILM

Emma e Dean sono due giovani adolescenti che frequentano la stessa classe al liceo. I ragazzi conoscono molto poco l'uno dell'altra, essendo profondamente molto diversi. Emma ha già pianificato il suo futuro, mentre Dean non sa ancora cosa fare della sua vita. Un giorno, la classe di Emma e Dean parte alla volta dei Caraibi, per partecipare ad una gita di carattere umanitario, in cui i ragazzi saranno chiamati a collaborare con le popolazioni locali per dar vita ad una scuola. Arrivati a Trinidad, l'intera classe decide di organizzare un fantastico party in spiaggia contro il volere dei propri insegnanti. La polizia, allertata dal baccano, irrompe alla festa rovinando i piani dei ragazzi. Emma, improvvisamente cade in acqua e subito Dean si tuffa per tentare di trarla in salvo. Entrambi riescono a raggiungere la scialuppa di salvataggio della polizia ma inaspettatamente, Dean taglia la fune del mezzo e così, i due giovani si ritrovano da soli nel bel mezzo dell'Oceano. Dopo diverse ore di navigazione riescono ad approdare su un'isola deserta. Emma e Dean trascorrono assieme ben tre mesi, nel corso dei quali hanno modo di conoscersi meglio e poco dopo di innamorasi l'uno dell'altra. Finalmente riescono a tornare a casa grazie ad un elicottero di salvataggio, ma il loro rapporto sembra tornare freddo e distaccato come un tempo. Riusciranno Emma e Dean a ritrovare l'intesa nata tra loro sull'isola del naufragio?

