MAGIC MIKE/ Su Canale 5 il film con Channing Tatum e Matt Bomer (oggi, 15 settembre 2017)

il film musicale e drammatico in seconda serata su Canale 5

NEL CAST CHANNING TATUM

Magic Mike, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 15 settembre 2017 alle ore 23.30. Una pellicola musicale e drammatica del 2012 che è stata diretta a Steven Soderbergh. La trama del film ruota attorno a tutto ciò che concerne gli spogliarelli maschili e vede tra i suoi protagonisti principali attori come Channing Tatum, Matt Bomer e Joe Manganiello. Alla base del progetto c'è la reale esperienza vissuta da Tatum, che prima di diventare un noto attore internazionale ha intrapreso proprio la carriera di spogliarellista. L'interprete statunitense, che ha anche prodotto il film Magic Mike, è già noto per i suoi ruoli da protagonista in pellicole come Effetti collaterali e Sotto assedio. Il film ha avuto un sequel, uscito nel 2015 con il titolo di Magic Mike XXL. La trama del film, ovviamente, non ricalca fedelmente l'esperienza di vita dell'attore Channing Tatum ma ne trae solo spunto. Non a caso, l'interprete americano è uno dei produttori di Magic Mike. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

Mike Lane è un trentenne americano con grandi aspettative per il futuro ma che pur di sopravvivere, accetta di svolgere qualsiasi tipo di lavoro. Col tempo, la sua principale fonte di reddito diventa l'attività di ballerino spogliarellista che svolge di notte presso l'Xquisite, un esclusivo club gestito da Dallas, noto imprenditore della zona. Mike diventa rapidamente la principale attrazione del locale, arricchendo le tasche di Dallas. Un giorno, Mike conosce Adam, un diciannovenne privo di stimoli che ha da poco perso il lavoro e l'opportunità di aggiudicarsi una borsa di studio. Mike lo aiuta, dandogli un passaggio a casa dopo che la sua auto ha fuso il motore. Diverse sere dopo i due si inrociano proprio nei pressi del locale in cui si esibisce Mike e quest'ultimo invita Adam ad entrare. Proprio quella sera, uno dei ballerini spogliarellisti si sente male per via di una dose eccessiva di droga e non può esibirsi. Mike decide così di lanciare sul palco Adam, che dopo alcuni minuti di titubanza riesce a concludere il numero con successo, aggiudicandosi il nomignolo di Kid. Passa del tempo e lo stile di vita di Adam cambia radicalmente.

Il ragazzo si lascia infatti trasportare dalla vita sballata dei ballerini del Xquires. Quando Dallas annuncia di voler trasferire il locale a Miami, Adam è tutt'altro che felice. La sua vera intenzione è quella di avviare un mobilificio, ma la banca gli nega la concessione di un prestito. Si ritrova quindi costretto a dover lavorare ancora nel mondo degli spogliarellisti. Adam inizia ad entrare sempre più nel giro della droga ed a fare regolarmente uso di droghe pesanti.

