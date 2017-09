MARA MAIONCHI SHOW/ Video, scintille a X Factor: "Che nome del c...". E sbotta: "Stonato? No, una pippa"

Mara Maionchi show a X Factor

La vera star di X Factor è Mara Maionchi, almeno in questa fase delle selezioni. La prima puntata ha premiato la giudice come grande protagonista: tante parolacce, ma anche molte risate. Soprattutto quando sul palco arrivano The Noiserz, un gruppo elettro pop napoletano. «Perché non vi siete chiamati i cavalli? Che nome del c**zo», ha sbottato Mara, evidentemente irritata dalla diffusa tendenza di proporre canzoni in lingua inglese anziché in italiano, quindi dalla musica italiana esterofila. L'uscita della giudice ha ovviamente infiammato il pubblico, oltre a scatenare le risate dei colleghi. «Questa cosa di cantare in inglese comincia a rompermi i c..., siamo in Italia e non riusciamo a far niente. Noi dobbiamo prima sopravvivere qui e poi tentare di fare qualcosa all'estero, la globalizzazione ci ha mandato all'aria, gli inglesi ci massacrano», ha proseguito la Maionchi, che non le manda a dire neppure sugli americani: «Quelli c'hanno Trump...».

IL "TACKLE" SUL CONCORRENTE STONATO

Mara Maionchi ne ha avuto poi anche per Angelo, il concorrente di X Factor che ieri ha attaccato duramente Manuel Agnelli. «Non sei stonato, sei una pippa!», commenta la giudice inserendosi nella querelle tra l'esuberante concorrente e gli altri giudici. «Tu sei il rockettaro, se mi vedi in altre occasioni posso insegnanti anche qualcosa», commenta Angelo, suscitando le risate e i fischi del pubblico. «Pestarmi non ti farà diventare intonato», replica Manuel Agnelli. Ma il concorrente non ci sta: «Se io sono stonato, non hai capito nulla della vita». Nemmeno l'intervento di Levante riesce a chiudere la querelle. E nel mirino finisce pure Fedez: «Tu fai il rapper, sai cantare? Io sono un compositore, giovanotto. Mi avete veramente offeso, non me lo aspettavo». E dopo i quattro "no" dei giudici si congeda con un'altra battuta velenosa: «Vi perdono perché non sapete cosa fate». Il risultato però è divertente.

© Riproduzione Riservata.