Matrimonio Donatella Buccino e Nico Guido / La sorella di Cristina è convolata a nozze: tutti i dettagli

Donatella Buccino (Instagram)

Giornata speciale ed indimenticabile quella di oggi per la bella Donatella Buccino. La sorella della famosa showgirl Cristina è convolata a nozze col compagno Nico Guido, imprenditore proprietario del marchio Vasinko, che di recente ha ampliato la sua attività, inaugurando anche a Milano LabMos. La più giovane delle sorelle Buccino si è sposata ieri nella bellissima Capri, che ha regalato agli sposi scenari mozzafiato e un clima caldo e soleggiato. I due hanno detto di sì in una splendida chiesetta, davanti alle sorelle Cristina, Maria Teresa e a tanti altri parenti e amici arrivati per festeggiare la splendida coppia. È stato Gabriele Parpiglia, noto giornalista del settimanale Chi, a svelare delle nozze con un post su Instagram nel quale ha augurato il meglio ai novelli sposi.

NOZZE A CAPRI PER LA SORELLA DI CRISTINA BUCCINO

Oltre a parenti, amici e persone care, all'evento erano presenti anche molti volti noti del mondo dello spettacolo. Dopo la cerimonia nella tipica chiesetta del luogo, gli sposi si sono trasferiti con una caratteristica Ape Car nella location per il ricevimento proprio sul mare. Per loro una vista mozzafiato e tanto divertimento, tra balli scatenati e tipici del luogo. Nei pochi scatti spuntati dai social è possibile intravedere l'abito indossato da Donatella, lungo e con scollo a cuore di tulle e pizzo con lungo velo sotto il quale si intravedono i lunghissimi capelli mori. Completo chiaro, invece, per il neo marito che appare raggiante al suo fianco e con tanto di fede appena messa al dito. Insomma, un matrimonio da favola!

