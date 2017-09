Morgan / Frecciatina a X Factor: "Ma perchè esiste ancora?" e sui giudici di quest'anno...

Morgan

La nuova e attesissima edizione di X Factor ha avuto inizio ieri e ha subito attirato un vasto pubblico. Un puntata dedicata alle audizioni, che ha anche fatto conoscere la nuova giuria, composta da Manuel Agnelli, Mara Maionchi, Levante e Fedez. Di questa prima puntata ha parlato anche il cantante Morgan, che ricordiamo essere il numero in fatto di presenze nella giuria del talent di Sky. Il cantante è stato intervistato dal Tg Zero di Radio Capital proprio sull’esordio del talent che lo ha visto protagonista in passato. Queste alcune sue dichiarazioni: “X Factor è iniziato di nuovo? Chi sono i giudici? - ha esordito sarcastico e ne ha poi avuta una per ogni giudice, in particolare per le nuove arrivate (o tornate) - La Maionchi? È il ripristino delle antichità italiane. - e ancora - Non dovete pretendere che io conosca Levante. Faccio tanti auguri all’amico Fedez. Manuel Agnelli è un grande amico e lo stimo molto, gli faccio tanti auguri".

LE CRITICHE DI MORGAN DOPO L'ESORDIO DI X FACTOR

Morgan ha parlato anche della possibile avventura politica: "Sono un grande anche di Sgarbi specialmente quando mette in risalto la cultura. Gli ho consigliato di fare una nuova esperienza politica e lui ha accolto la proposta. Il partito si chiama Rinascimento Siciliano e mi ha proposto un ruolo creativo. Io punterei a vigilare la rete. I giovani di oggi rischiano tanto e bisogna monitorare il tutto. Per quanto riguardo la Sicilia ascolterei di più i progetti dei giovani per rilanciare la Regione". Morgan quindi attacca la Maionchi senza usare giri di parole insieme ad X Factor. Riguardo al sua possibile discesa in campo nell'ambito politico con Sgarbi punterebbe tutto sulla cultura. Il cantante ha sempre dimostrato di possedere una cultura molto ampia.

