Nina Moric / Nozze in arrivo con Luigi Favoloso? "Per ora no ma non escludiamo nulla..."

Nina Moric

Nina Moric è la protagonista di un'interessante intervista presente nel nuovo numero del settimanale Vero. Sono tanti, infatti, gli argomenti affrontati dalla showgirl, ormai vera star dei social anche se quasi sempre per questioni poco piacevoli. Sono infatti noti al web i battibecchi tra la Moric e i suoi tanti haters, ecco perchè quando le si chiede la sua opinione in merito, le sue parole sono: "Una volta si scriveva sui muri, oggi certe persone si sfogano così. Ma tanta gente mi adora, chi se ne importa delle critiche! - e ancora - Alcune, poi, sono sciocchezze senza fondamento che che non meritano approfondimenti e spiegazioni". Da non dimenticare i sospetti di chi crede che i lunghi post sui social non siano scritti da lei: "Non ho mai negato di chiedere al mio fidanzato, alle amiche e persino al parrucchiere o al fruttivendolo, di correggere i post più lunghi per evitare banali errori grammaticali. - chiarisce la showgirl - Ma sto imparando e spesso non chiedo più!".

GLI HATERS, LE NOZZE E LE CRITICHE: NINA MORIC SI SVELA

Ma cambiando fronte e toccando quello dell'amore, Nina Moric si dice serena e felice. Nina e Luigi Favoloso hanno da poco festeggiato i primi tre anni insieme e la Moric confessa: "Se l'ho scelto è perché voglio stare con lui, se avessi desiderato altro sarei andato altrove. Luigi è l'essere umano più razionale che io abbia mai conosciuto, non perde mai la calma e la pazienza. - racconta la showgierl croata, e ancora - E poi è molto intelligente, non lo si può fregare, e per questo nessuno dei miei vecchi collaboratori non lo sopporta. All'inizio è stata dura, ma mi ha aiutato ad eliminare tanti parassiti che guadagnavano alle mie spalle". Per Favoloso solo cpomplimenti, che siano in arrivo le nozze? "Per il momento stiamo bene così, ma non escludiamo nulla. Magari tra un mese cambio idea e lo sposo!" taglia corto la Moric.

© Riproduzione Riservata.