Oroscopo Paolo Fox, a LatteMiele le previsioni di oggi 15 settembre 2017

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 15 SETTEMBRE 2017 A LATTEMIELE

Il Cancro vive sulle ali dell'entusiasmo un rapporto d'amore che potrebbe confermarsi e regalare molti sorrisi. Il segno è positivo e carico in questo momento e si sente pronto per affrontare un momento di felicità. Gli amori che sono nati ad agosto portano solo cose positive e non bisogna assolutamente sottovalutarli nonostante siano in piedi da poco tempo. Anche la Vergine vive sulle ali dell'entusiasmo per motivi sentimentali e per questo si sente molto in forma e felice. Il futuro può regalare quei sorrisi che recentemente erano sembrati un po' accantonati a causa dei troppi pensieri. Ora però è il momento di riuscire a trovare la forza per reagire e soprattutto la volontà di sorridere. I Pesci sono in un momento di grande forza e stanno per accedere a quell'autunno che Paolo Fox ha dipinto per tutta l'estate come momento di grande soddisfazione. Ora arriverà un momento in cui le cose andranno decisamente meglio rispetto al passato, c'è la necessità però di essere sempre e comunque molto positivi.

GIORNATA DIFFICILE PER...

L'Ariete vive un forte disagio a causa dei ritmi rallentati in cui in questo momento è costretto. Per mesi il segno zodiacale si è trascinato delle situazioni d'amore complicate e ora si sta ritrovando ma serve del tempo per cercare di essere al cento per cento. E' un momento molto complicato dal punto di vista emotivo per quanto riguarda il Toro che avrebbe la forza per coltivare nuove passioni ma rischia anche di cambiare diverse situazioni. I Gemelli vivono dei conflitti non da poco con il proprio partner, questo potrebbe regalare delle sofferenze non da poco. Il segno in questione rischia di ritrovarsi a vivere delle situazioni molto complicate. Da tempo si cova un rancore verso alcune persone che possono regalare rimpianti e insoddisfazione. Ora si deve trovare la voglia di essere sempre intelligente nelle scelte, che spesso sono state prese con eccessiva rapidità. La fretta è sempre cattiva consigliera.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Come tutti i giorni anche oggi, venerdì 15 settembre 2017, si torna a fare il parallelo tra quanto accaduto ieri e quello che accadrà nelle prossime ore seguendo l'oroscopo a LatteMiele da Paolo Fox. Il noto astrologo ha parlato durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Finalmente i Pesci ritrovano forza e vigore dopo alcuni giorni di difficoltà, sono stati superati i dubbi e ora c'è un'energia molto positiva. Chi invece scivola e non riesce ad essere equilibrato è il segno dell'Acquario che non deve assolutamente sottovalutare la situazione legata alle finanze. Lo Scorpione invece deve trovare la forza per riuscire a mettere in pratica tanti progetti che spesso sono stati iniziati, anche negli scorsi giorni alcuni, ma mai sono stati realizzati. Serve forza e determinazione per evitare di andarsi sempre a perdere per strada. L'obiettivo è quello di riuscire con l'ingegno ad arrivare dove gli altri spesso si sono arresi.

