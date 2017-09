PECHINO EXPRESS 2017 / News e anticipazioni seconda puntata: il web contro le coppie

Pechino Express 2017

Il viaggio di Pechino Express 2017 è ufficialmente cominciato. Le otto coppie in gioco ovvero Amici, Caporali, Maschi, Clubber, Figlia e Matrigna, Modaioli, Egger, Las Estrellas sono partiti dalle Filippine. Nel corso della prima tappa, però, sui social, non sono mancate le polemiche. Il pubblico, infatti, si lamenta dell’assenza di veri vip all’interno del reality. Escluso il solo Francesco Arca, gli altri personaggi non sono nati al grande pubblico. “Hanno tutti preferito il Grande Fratello Vip”, ironizza qualcuno sui social. La risposta di Costantino Della Gherardesca, conduttore storico di Pechino Express 2017 non si è fatta attendere. “Scegliamo persone che magari sono meno note all’interno della televisione, però famosi nel loro ambiente. Lo facciamo per aprire e andare a soddisfare un pubblico che non guarda la televisione. Ci sono persone famose nel mondo di youtuber, della moda, della musica, ma magari non ancora in televisione”, ha spiegato il conduttore rivelando il criterio con cui sono state scelte le coppie.

ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA

Dopo il buon debutto, Pechino Express 2017 tornerà in onda la prossima settimana con un doppio appuntamento. Il reality, amato dal popolo dei viaggiatori e condotto da Costantino Della Gheradesca, andrà in onda martedì 19 e mercoledì 20 settembre. Cosa succederà nel corso della seconda tappa di Pechino Express 2017? Dopo la vittoria degli Amici, quale coppia riuscirà a trionfare? Le otto coppie in gara ripartiranno dalla capitale delle Filippine, Manila durante il quale affronteranno un viaggio molto emozionante. A versare diverse lacrime è stato Gugliemo Scilla che sta affrontando il viaggio con l’amica e collega Alice Venturi. Nella seconda puntata, poi, gli Egger, dopo aver rischiato l’eliminazione, dovranno far ricredere i compagni che hanno criticato soprattutto l’atteggiamento con cui Cristina sta affrontando l’avventura considerandola più una vacanza che non un viaggio alla ricerca di se stessi. Quale coppia, dunque, rischierà l’eliminazione? Il pubblico si augura che a rischiare non sia la coppia delle Caporali che, dopo una sola tappa, ha già conquistato tutti.

