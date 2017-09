PER CHI SUONA LA CAMPANA/ Su Rete 4 il film con Ingrid Bergman (oggi, 15 settembre 2017)

il film biografico in prima serata su Rete 4

Per chi suona la campana, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 15 settembre 2017 alle ore 16.00. Una pellicola biografica con il titolo in lingua originale For Whom the Bell Tolls ed è stata diretta da Sam Wood nel 1943. E' stata la prima pellicola cinematografica a colori interpretata dall'attrice americana Ingrid Bergman, famosa per aver interpretato film come Casablanca, Le campane di Santa Maria, Notorious-l'amante perduta e Il peccato di Lady Considine. Il resto del cast è formato da Gary Cooper, Akim Tamiroff e Katina Paxinou. La storia di Per chi suona la campana è ispirata al romanzo scritto da Ernest Hemingway, in cui l'autore ha raccolto le proprie memorie ed esperienze durante il periodo in cui fu giornalista di guerra nel corso del conflitto civile in Spagna. La versione americana di Per chi suona la campana è più lunga di circa 14 minuti rispetto a quella distribuita in Italia. Nel nostro Paese venne infatti pubblicata una versione più breve e censurata del film. Le parti tagliate riguardavano dialoghi in cui i protagonisti parlavano in maniera negativa del fascismo. Nel 1956 la pellicola venne nuovamente distribuita nei cinema, in una versione ulteriormente tagliata, che non superava i 130 minuti. Nel 1978 i diritti del film vennero acquisiti dalla Universal che ripropose la pellicola in una versione totalmente rimaneggiata e con nuovi doppiatori diretti da Riccardo Cucciolla. Il lavoro svolto dal nuovo cast di doppiaggio fu magistrale, tuttavia, la Rai per la prima messa in onda in chiaro del film decise di proporre la vecchia versione di 130 minuti. Da allora, il doppiaggio del 1978 andò completamente perduto. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista del film è Robert Jordan, uno scrittore americano partito alla volta della Spagna per prender parte alla resistenza spagnola assieme ai partigiani. Jordan, oltre ad essere un professore universitario, è esperto in dinamiti. Gli viene così affidato una missione molto delicata in cui dovrà far esplodere un ponte in modo tale da impedire alle truppe del generale Franco di approdare agevolmente in quella zona. Jordan riesce ben presto ad ambientarsi e stringe profondi legami di amicizia con Anselmo e Pablo. Poco dopo conosce Maria, donna bellissima e dal carattere forte che odia il generale Franco con tutto il cuore, perchè colpevole di averle ucciso l'intera famiglia. L'intenzione di Robert è quella di portare via con se la donna, una volta concluso in conflitto ma la coppia troverà la decisa opposizione di Pablo che si rifiuterà, addirittura, di aiutare Robert a portare a termine l'operazione dinamitarda.

