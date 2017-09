Provaci ancora prof 7/ Anticipazioni e news seconda puntata: Renzo accecato dalla gelosia!

Provaci ancora prof 7

Una convivenza non priva di problemi, un ex geloso e un nuovo caso da risolvere. Sono questi gli ingredienti della prima puntata di Provaci ancora prof 7, che ieri sera, sulla prima rete Rai, ha inaugurato una nuova stagione tutta da non perdere. Al centro dell'episodio, le strane dinamiche di coppia fra Camilla e Gaetano, che pur volendo dare il via a una convivenza, si sono lasciati dividere dalla misteriosa scomparsa di Potti, che con il suo fiuto da segugio, inseguendo il profumo di una torta, ha fatto perdere improvvisamente le proprie tracce. La sua fuga, però, ha permesso alla polizia di mettere le mani sull'assassino, risolvendo un caso che altrimenti, per molto tempo, sarebbe rimasto irrisolto. Nel corso di questo primo episodio, Camilla ha dovuto fare i conti con una nuova classe di alunni, tutti allievi dai 20 ai 60 anni che, per motivi del tutto differenti, vedono nel diploma un'occasione di riscatto.

ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA

La gelosia di Renzo, al centro della prima puntata di "Provaci ancora prof 7", farà capolino anche nel secondo appuntamento in onda il prossimo 18 settembre, quando l'ex di Camilla dovrà confrontarsi, ancora una volta, con la volontà dei due innamorati di dare il via a una convivenza. Livietta, intanto, farà ritorno a casa dopo aver scoperto il tradimento di Gorge, ma porterà con sé, oltre alla piccola Cami, anche la baby sitter Asia. L'arrivo delle tre donne non farà che destabilizzare ulteriormente la situazione già precaria in cui versano Gaetano e Camilla, che avranno qualche problema ad accettare la nuova sistemazione e, in un primo momento, faticheranno ad adattarsi. Per quanto riguarda il nuovo caso della puntata, Camilla dovrà indagare sul misterioso omicidio di una donna, un delitto assai anomalo che sembra suggerire che la vittima designata fosse, in realtà, un'altra. Riuscirà la protagonista a incastrare il colpevole?

