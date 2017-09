Quarto Grado/ Anticipazioni 15 settembre: Noemi Durini e Antonietta Migliorati tra i casi di stasera

Quarto Grado

Anche questo venerdì sera, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, apriranno le porte del nuovo appuntamento con "Quarto Grado". Nel prime time di Rete4, i due conduttori e giornalisti, affronteranno da vicino lo spinoso caso riguardante la morte di Noemi Durini, la 16enne della provincia di Lecce, brutalmente massacrata dal fidanzatino di appena 17 anni. Questa storia, ha sconvolto l'intero Salento, dove è avvenuto l'atroce delitto dopo la scomparsa della ragazza lo scorso 3 settembre. Il corpo senza vita di Noemi Durini è stato ritrovato a distanza di dieci giorni esatti dalla sparizione, in una campagna a Castrignano del Capo, a pochi chilometri di distanza dalla sua abitazione, parzialmente occultato sotto un cumulo di massi. Il 17enne Lucio, si trova attualmente in una casa protetta con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Nella vicenda è indagato anche il padre del ragazzo, per sequestro di persona e occultamento di cadavere. L'intero paese di Specchia (dove viveva Noemi con la famiglia) è letteralmente sotto shock, soprattutto dopo la reazione avuta dal giovane assassino reo confesso dopo l'arresto. Il 17enne infatti, all'uscita dalla caserma dei Carabinieri, ha sfidato i presenti salutando e facendo delle smorfie, rischiando così il linciaggio.

Quarto Grado, anticipazioni: ecco i casi della serata

Successivamente, Quarto Grado parlerà anche del giallo di Antonietta Migliorati, l'anziana pensionata 73enne trovata morta dalla figlia 50enne, all'interno della sua abitazione in una pozza di sangue in bagno, la sera del 17 agosto. Attorno a questo caso aleggia ancora un grande mistero dal momento che, non si conoscono i presunti responsabili e nemmeno il movente. Dietro questa brutta storia potrebbe esserci lo spettro di una rapina o quello della cartomanzia. Tra le altre anticipazioni, spazio anche al caso Marilena Re, la promoter 58enne della provincia di Varese, il cui corpo è stato rinvenuto a Garbagnate (Milano). Per il suo omicidio è stato arrestato Vito Clericò, ex vicino di casa della donna, lo stesso che ha poi indicato il luogo del ritrovamento del cadavere pur non confessando il delitto.

