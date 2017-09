RENATO ZERO/ Tra successi e solidarietà (Andrea Bocelli Show)

Renato Zero

UN MESSAGGIO DI SOLIDARIETA'

Stasera 15 settembre andrà in onda una serata promossa dalla fondazione Bocelli e che devolverà parte degli introiti a enti di benefici. Anche Renato Zero salirà sul palco per il Celebrity Fight Night e allieterà i suoi amati "sorcini" che lo seguono da anni in tutti i suoi concerti. Zero, proprio in questi giorni, ha scritto un messaggio molto toccante sulla sua pagina Facebook per dare forza ai Livornesi dopo la terribile alluvione che ha devastato la città. Renato Zero, infatti, è particolarmente legato al suo pubblico livornese che lo ha visto muovere i primi passi nel corso degli anni '70. "Voglio esprimere al popolo di Livorno tutta la mia solidarietà in un momento così duro e doloroso. Livorno, che mi hai sempre sostenuto e voluto bene. Coraggio! E che il Signore ti protegga. Per sempre vostro Renato Fiacchini (Zero). Inoltre, ha invitato i cittadini a fare insieme dei passi per aiutare chi abbia bisogno di aiuto dopo questa tragedia.

RENATO ZERO, DAL TOUR AL TURISMO

Questa estate Renato Zero si è preso una pausa dai suoi impegni e dal tour che è ripartito proprio il primo di settembre. Il cantante, in una caldissima giornata di luglio, è stato perfino fotografato all'areoporto di Fiumicino nelle vesti di un semplice turista. Il cantante non si è accorto di nulla e ha continuato a leggere la sua copia de Il Messaggero. Dopo le sue vacanze, l'artista è tornato alla musica e i primi eventi all'Arena di Verona sono stati dei veri e propri successi. Il cantante ha intrattenuto circa 50 mila spettatori, rimasti colpiti dal suo show. Il pubblico ha applaudito in piedi a Renato Zero, il quale li ha ringraziati per il calore con cui lo seugono sempre in ogni sua sfida. Zerovskij...solo per amore si è dimostrato un ottimo regalo che il cantante ha voluto fare per i suoi cinquant'anni di carriera, rispolverando vecchi successi e cantando nuove hit.

