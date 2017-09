Replica X Factor 2017 / Streaming Video: Ecco dove vedere le audizioni anche in TV

Replica X Factor 2017

Dove vedere la replica di X Factor 2017? La prima puntata in chiaro delle Audizioni, potrà essere vista in serenità stasera, direttamente su TV8. Ieri, il prime time di SkyUno ha regalato il primo appuntamento con l'11esima stagione del programma musicale condotto da Alessandro Cattelan. Per i non abbonati Sky però, nulla è perduto e fino alle serate Live, tutte le puntate del programma andranno in onda a distanza di 24 ore sul canale 8 del digitale terreste. Se invece, volete vedere la replica streaming, vi basterà scaricare l'applicazione ufficiale che Sky messa a disposizione per i suoi abbonati oppure, consultare la guida ufficiale per scoprire i passaggi video in televisione durante la settimana. Ieri, giovedì 14 settembre, si è aperta la prima puntata delle Audizioni con Fedez, Mara Maionchi, Levante e Manuel Agnelli. I Live di X Factor inizieranno ufficialmente a partire dal prossimo 26 ottobre e, prima di quella data, come vi scrivevamo poc'anzi, potrete avere la possibilità di rivedere la puntata in “replica” a distanza di 24 ore dalla prima messa in onda ufficiale su Sky.

Replica X Factor 2017: dove in TV e streaming

X Factor 2017, possiede anche una massiccia rete social ecco perché, i canali ufficiali vi saranno d'aiuto in attesa della replica su TV8 come sempre in prime time. Ogni appuntamento del programma, in attesa dei primi Live, si “sdoppierà” partendo prima da Sky per poi proseguire su TV8 il giorno dopo. Se volete visionare il programma in diretta e replica streaming, dovrete attingere all'applicazione ufficiale di SkyGo oppure a Now TV, così come collegarvi al sito ufficiale, ma solo in presenza di un abbonamento. Alessandro Catellan è già prontissimo per condurre il pubblico verso questa nuova edizione del talent show, esattamente come i giudici in gara. Al cospetto di Fedez, Mara Maionchi, Levante e Manuel Agnelli, si esibiranno centinaia di concorrenti speranzosi di potere conquistare la maggioranza di “sì”, per passare allo step successivo. Eccovi di seguito, le date ufficiali partendo con Le Audizioni: 14 – 21 e 28 settembre (Il venerdì in chiaro su TV8); i Bootcamp: 5 e 12 ottobre (Il venerdì in chiaro su TV8); gli Home Visit: 19 ottobre (Il venerdì in chiaro su TV8); ed infine X Factor 2017 – Live: In diretta dal 26 ottobre in esclusiva su SkyUno HD.

