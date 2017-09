SHARON STONE/ L'attrice paparazzata a Roma (Andrea Bocelli Show)

Andrea Bocelli Lapresse

DALL'AMERICA CON TUTTO IL SUO FASCINO

Anche Sharon Stone sarà tra gli ospiti dell'evento Celebrity Fight Night, serata di beneficenza che vedrà Andrea Bocelli come grande protagonista. L'attrice resa famosa da una scena piccante in Basic Instint è stata qualche giorno a Roma ed è stata paparazzata in giro per la Capitale italiana. L'attrice ha anche rilasciato delle dichiarazioni a Chi in cui ha parlato del suo incontro con il presidente della Repubblicsa Sergio Mattarella, insieme a Susan Sarandon. Dopo la visita al Quirinale, la Stone ha preso parte alla serata della Fondazione Bocelli. La bionda del cinema è stata fotografata più bella che mai per le strade della città, vestita di bianco e con una borsa rossa made in Italy. A quasi sessant'anni, la Stone si è lasciata immortalare dai fotografi e ha sorriso a chi l'ha riconosciuta. L'attrice non è presenta in una pellicola da un po' di tempo ma il suo fascino resta immutata. Sareste contenti di rivederla sul grande schermo?

SHARON STONE, QUEI CONCORSI DI BELLEZZA

Sharon Stone, di recente ospite della serata di beneficenza della Fondazione Bocelli, ha recentemente rilasciato un'intervista a G2Italia in cui ha parlato anche della situazione in cui sta versando l'America in questo momento. Ha riflettuto sul fatto che Trump sia stato il frutto del malcontento dell'America di mezzo e questo ha portato alla sua elezione. Durante l'intervista, si è concentrata anche sui suoi inizi e su come abbia fatto i concorsi di bellezza solo perché era povera e aveva bisogno di soldi. "Nella famiglia di mia mamma facevano le cameriere da tre generazioni e io volevo qualcosa di diverso, volevo andare al college, perchè tutti i concorsi di bellezza garantivo borse di studio". Insomma, la Stone ha sempre avuto le idee chiare su quella che sarebbe stata la sua strada. L'attrice, molto seguita sui social, ha mezzo milione di follower su Instagram. Si è sposata due volte e alla fine del suo secondo matrimonio è stata colpita perfino da infarto. Oggi vive a Beverly Hills in California, dopo aver adottato tre figli.

© Riproduzione Riservata.