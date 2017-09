STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Il segreto e Terminator Genisys (venerdì, 15 settembre 2017)

programmi tv mediaset

Per la prima serata di oggi, venerdì 15 settembre 2017, il palinsesto delle reti del Biscione prevede ricchi appuntamenti imperdibili che, ancora una volta, attestano la grande qualità delle trasmissioni targate Mediaset. Grande attesa per il ritorno in prima serata de Il segreto, la soap opera spagnola tanto amata dal pubblico televisivo italiano che viene trasmessa su Canale 5, il genere fantascienza approda invece su Italia 1 con il film Terminator Genisys mentre Rete 4 si lascia trasportare dalla rubrica di attualità Quarto Grado. Continua la serata di questo venerdì 15 settembre sul resto dei canali Mediaset, La 5 manda in onda il film d'avventura Laguna blu - Il risveglio e Iris invece il film d'azione Warrior mentre Italia 2 un film fantascientifico, Mediaset Extra si occupa di mandare in onda il reality Grande Fratello Vip 2 in diretta dalla casa e Top Crime come sempre propone la serie tv, resta a chidere la carrellata dei programmi Boing, il canale nato per il pubblico dei più piccoli che trasmette Yoy soy Franky. Ma adesso, dopo questa breve presentazione, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Partiamo proprio da Il segreto, che verrà trasmesso su Canale 5, a partire dalle 21.10. Nelle nuove puntate, Carmelo trarrà in salvo Adele e Ulpiano da un tentativo di rapina messo in atto da un gruppo di criminali del posto. Camila scopre poi di essere incinta e quando comunicherà la bella notizia ad Hernando, quest'ultimo sarà pieno di gioia. Seguirà, in seconda serata, il film Magic Mike, interpretato da Channing Tatum. La pellicola racconta la storia di un ragazzo di 19 che per sopravvivere, accetta di esibirsi come spogliarellista in un club della sua città. La sua vita cambierà radicalmente, mettendolo di fronte a situazioni complesse ed inaspettate. Su Italia 1 andrà in onda Terminator Genisys, quinto film della saga cinematografica e reboot del primo film della serie. Kyle viene inviato indietro nel tempo per salvare Sarah e l'intera umanità dall'invasione di Skynet.

Ma qualcosa non quadra ed il passato che Kyle pensa di conoscere è stato misteriosamente modificato. In seconda serata spazio al film di fantascienza Il sesto giorno. Adam fa rientro a casa e trova un uomo perfettamente identico a lui che gioca con sua figlia e chiacchiera con sua moglie. Cosa è successo in sua assenza? Rete 4 propone in prima serata una puntata di Quarto Grado, alla quale seguirà l'approfondimento culturale di Parole di pollice Verde Speciale. Su La5 è tempo di tenerezza con il film d'avventura Laguna Blu-Il risveglio. Due adolescenti si ritrovano nel bel mezzo di un'isola deserta, dopo che il gommone di salvataggio, sul quale si erano rifugiati, ha preso il largo. Tra i due nascerà l'amore ma una volta tornati a casa, il loro rapporto tornerà ad essere freddo e distaccato come prima.

I concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip saranno, invece, protagonisti della prima serata di Mediaset Extra. Iris, alle 21.00, propone il film Warrior. Due fratelli, che il destino aveva separato, si ritrovano sullo stesso ring. Entrambi sono spinti da una forza interiore immensa. Italia 2 trasmetterà il film di fantascienza La cosa. Una serie di esperimenti atomici riportano in vita una misteriosa creatura soprannominata La cosa. Su Top Crime spazio a due episodi de I delitti della salina e su Boing l'appuntamento è con Yoy Soy Franky.

