STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Andrea Bocelli show (venerdì, 15 settembre 2017)

Per la prima serata di oggi, venerdì 15 settembre 2017, il palinsesto Rai, grazie ai suoi programmi si presenta emozionante, piacevole ma anche molto interessante. Musica dal vivo e cantanti tra i migliori al mondo daranno vita ad uno spettacolo musicale che Rai Uno trasmetterà in diretta dalla capitale, grazie all'iniziativa benefica del grande Andrea Bocelli. Buoni i film inseriti nel palinsesto di Rai Due, Rai Tre e Rai Movie, a scelta tra il genere azione, commedia e drammatico, molto interessante il film culturale dedicato al cinema proposto da Rai 5.

Piacevoli gli episodi in replica di "Che Dio ci aiuti" in onda su Rai Premium e molto appassionante la serie poliziesca proposta da Rai 4. "Andrea Bocelli Show", l'evento di musica proposto da Rai Uno sicuramente sarà seguito da molti telespettatori e probabilmente la prima rete nazionale registrerà ascolti da record. La serata di Rai Uno prosegue con il settimanale TV7, quella di Rai Due continua con il notiziario "TG2 Punto di vista" e il magazine "Stracult". Dopo il film Rai Tre propone i consueti "TG Regione, TG3 Linea notte Estate e Rai Parlamento", a seguire un film svedese di Roy Andersson per la serie "Fuori orario. Cose (mai) viste." Ma adesso, scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Su Rai Uno andrà in onda, in ripresa diretta dallo spettacolare Anfiteatro Flavio in Roma, lo straordinario evento musicale intitolato Andrea Bocelli Show. Si tratta di uno spettacolo a sfondo benefico che vedrà sul palco non solo il grande cantante Andrea Bocelli ma anche tanti altri artisti, italiani e stranieri presentati nel corso della serata da Milly Carlucci. A rendere indimenticabile l'evento sarà la partecipazione di cantanti famosi e attori internazionali tra cui Renato Zero, Elton John, Antonio Banderas e Sharone Stone. Di tutt'altro genere la serata di Rai Due che trasmetterà il film d'azione "Kingsman:Secret Service" di Matthew Vaughn, con Samuel L. Jackson, Colin Firth, Michael Caine e Mark Strong. E' la storia di un agente segreto che non si dà pace per aver provocato la morte di un collega. Molto piacevole il film commedia proposta da Rai Tre, intitolata "La pazza gioia". La pellicola è stata girata in Italia nel 2016 con la regia di Paolo Virzì che ha affidato il ruolo delle protagoniste a Valeria Bruni Tedeschi, Anna Galiena e Micaela Ramazzotti.

E' la storia di due donne che frequentano la stessa comunità terapeutica; pur essendo molto diverse per carattere ed estrazione sociale, diventano grandi amiche. Su Rai 4 è previsto il genere poliziesco con tre telefilm della serie "CSI:Cyber", seconda stagione. Qualcuno ha manomesso il computer della psicologa Avery Ryan (Patricia Arquette) che, per questo motivo, decide di entrare nella sezione speciale dell'FBI per lavorare gomito a gomito con i migliori agenti informatici della piazza tra cui l'agente Elijah Mundo (James Van Der Beek). Continua su Rai 5 il programma culturale dedicato al cinema. "The story of film", del regista Mark Cousins, ripercorre nel tempo le diverse fasi di cambiamento e rinnovamento dell'arte cinematografica. "Joe" è il lungometraggio di David Gordon Green prevista per la prima serata di Rai Movie.

Il film racconta la storia drammatica di Joe Ransom, un ex-carcerato apparentemente brutale e violento ma che in realtà ha un grande cuore. Joe (Nicolas Cage) conosce Gary (Tye Sheridan), un ragazzo adolescente vittima di un padre alcolizzato, si affeziona a lui e decide di aiutarlo. I telespettatori di Rai Premium rivedranno Elena Sofia Ricci nei panni della simpatica e intraprendente suor Angela, la protagonista della serie televisiva "Che Dio ci aiuti". "Sotto la maschera" e "La bambina ritrovata" sono i due episodi previsti per la serata, entrambi sono diretti dal regista Francesco Vicario.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI:

Rai Uno ore 21.25 Andrea Bocelli show, evento genere musicale

Rai Due ore 21.20 Kingsman - Secret Service, film genere azione

Rai Tre ore 21.15 La pazza gioia, film genere commedia

Rai 4 ore 21.00 CSI: Cyber, serie TV genere poliziesco

Rai 5 ore 21.15 The story of film, doc. culturale

Rai Movie ore 21.10 Joe, film genere drammatico

Rai Premium ore 21.10 Che Dio ci aiuti, serie Tv genere commedia.

