STEVEN TYLER/ Il leader degli Aerosmith: “Ho sniffato la mia Porsche e il mio aereo" (Andrea Bocelli Show)

Andrea Bocelli

IL SUCCESSO PLANETARIO DI ‘GET A GRIP’

C'è anche Steven Tyler, leader della rock band degli Aerosmith, tra i tanti artisti internazionali che prenderanno parte questa sera allo show musicale Andrea Bocelli Show condotto su Rai 1 da Milly Carlucci direttamente dal Colosseo. Un artista i cui genitori sono originari dell’Italia e per la precisione della provincia di Crotone in Calabria, e che viene universalmente riconosciuto come uno dei massimi esponenti del genere metal. Cresciuto nel Bronx, uno dei borghi in cui è divisa la città di New York, come lui stesso ha sottolineato in un’intervista, fin da quando era un tenero bambino ha dimostrato di essere iperattivo. Una dote che probabilmente gli ha permesso di ottenere un enorme successo nel mondo della musica toccando il punto di massimo almeno per quanto concerne i volumi di vendite con l’album Get a Grip uscito nel 1993 e nel quale sono presenti pezzi eccezionali come Livin’ on the Edge, Crazy, Amazing, Fever e Criyn’.

LA DIPENDENZA DALLA DROGA

Steven Tyler oltre a essere un eccezionale artista è stato anche icona degli eccessi a partire dall’uso di droga. Lui stesso nel proprio libro autobiografico e in una intervista rilasciata a People, ha sottolineato come questa sua debolezza gli abbia in parte distrutto la vita mandando allo sfascio i propri matrimoni ed allontanandolo dai figli: “Ho sniffato la mia Porsche, il mio aereo e la mia casa. Ho buttato via 20 milioni di dollari per colpa della droga.. Salivo spesso sul palco con una cassetta piena di droga. Sono fortunato di essere ancora vivo.. Se non fossi stato aiutato dagli altri, probabilmente sarei morto diverse volte. Ecco che cosa ho avuto dalla droga. Mi ha fatto allontanare dai figli, ha segnato in negativo la mia band, ha distrutto i miei matrimoni e spesso mi ha messo in ginocchio”.

