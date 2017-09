SUMI JO/ "Non penso alla morte" (Andrea Bocelli Show)

Andrea Bocelli

"KARAJAN MI HA CAMBIATO LA VITA"

Sumi Jo è una degli ospiti alla corte di Andrea Bocelli nel corso della serata evento del 15 settembre, la Celebrity Night Fight, condotta da Maria Grazia Cucinotta. Sumi Jo è nata a Seul e ora vive a Roma. Nel corso della sua carriera, ha partecipato al Die Frau ohne Schatten diretto da Georg Solti, premiato col Grammy Awards. E' stata anche in Un ballo e maschera diretto da Herbert von Karajan. Nel 2015 ha preso parte a Youth di Paolo Sorrentino, interpretando se stessa. Nella serata organizzata dalla Fondazione Bocelli, sicuramente darà sfoggio di tutte le sue abilità e sarà interessante vederla nelle splendida cornice romana. Recentemente, l'attrice ha rilasciato anche delle interessanti interviste in cui ha parlato come La regina della notte sia stato un ruolo capace di poter cambiare la sua vita. "Karajan mi raccomandava di non cantare troppo questo ruolo. In effetti è un personaggio che ti può creare una notevole tensione psicologica." La cantante ha ricordato il suo maestro, come fosse molto maniacale nella cura dei dettagli e come fosse curiosissimo nei suoi confronti.

SUMI JO, LATTE E MARIA CALLAS

Sumi Jo ha parlato del suo amore per la musica, di come la madre l'abbia fatta crescere con latte e Maria Callas. La musica, quindi, è stata la sua vera e propria vocazione. "Non ho avuto grandi delusioni, almeno sul piano professionale. Mi è capitato che qualche regista storcesse il naso o addirittura si mostrasse decisamente ostile ad avere una Gilda o una Lucia dai tratti orientali. Ci rimani male, ma è anche comprensibile, dal loro punto di vista. Le delusioni più grosse sono quelle che ti arrivano dalla vita, dai sentimenti, dalle amicizie." La donna è solare, dice di non pensare alla morte e di essere molto affezionata ai suoi cani. Guarda tutto in televisione, compresi i reality show in grado di rilassarla.

