Samira Lui e Mikaela Neaze Silva / Da Miss Italia a Striscia La Notizia: gaffe e insulti razzisti, è polemica

Samira Lui e Mikaela Silva

Samira Lui, terza classificata a Miss Italia, ha dichiarato di aver perso voti quando Francesco Facchinetti ha erroneamente detto che proviene dal Senegal, paese di origine del padre. Per questo la stessa Samira ha ripreso il conduttore, affermando di essere italiana: "Mia mamma è italiana, io sono nata in Italia e mi sento italianissima al 100%, quella frase di Facchinetti ha influito nel giudizio del pubblico a casa, soprattutto per il momento storico che stiamo vivendo. Inevitabilmente provo rabbia e delusione: ero convinta di poter rappresentare la mia regione e l'Italia". Purtroppo ci sono stati anche insulti razzisti tramite i social per il colore della pelle. Samira, friulana doc e giustamente a tutti gli effetti italiana, ha vissuto la situazione senza particolari problemi. Al di là di tutto resta la grande ignoranza di queste persone che hanno insultato Samira.

SAMIRA COME MIKAELA, GAFFE E INSULTI RAZZISTI

Mikaela Neaze Silva, è una bella ragazza di origini afro-asiatiche con capelli biondo cenere, nuova velina di Striscia la Notizia. Il programma partirà lunedi 25 settembre e a condurre ci sarà la coppia Greggio-Iacchetti. Intanto gli odiatori della Rete, i cosiddetti haters, che dietro il velo dell’anonimato sfoderano gli istinti più rivoltanri, la cosa non è andata giù. C'è chi dà ragione a Salvini, chi lamenta la perdita dell’identità nazionale oppure chi accusa la ragazza di rubare lavoro alle italiane. Insomma una serie di attacchi deprecabili che non hanno bisogno di essere commentati. Un problema quello del razzismo purtroppo spesso ricorrente in un paese che ha comunque sempre dimostrato di sapersi integrare. Magari a parlare è proprio una minoranza il cui obiettivo è seminare odio e creare polemiche.

