Selvaggia e Francesco/ A Uomini e donne lettere d'amore e scuse ma...

Selvaggia e Francesco, Temptation Island

Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo hanno trovato il modo di rimanere fissi in tv? Così sembra, almeno secondo una parte dei loro fan che continuano a credere che questa crisi sia studiata a tavolino proprio per permettere ai due di andare ospiti a Uomini e donne. Altri hanno diverse risposte al loro comportamento e a quello che sta succedendo all'interno della coppia più amata di Temptation Island dividensodi tra la bella ex corteggiatrice e il suo compagno. Da una parte c'è chi pensa che Selvaggia sia stata travolta dall'onda del successo e dal denaro facile ottenuto da serate, eventi e pubblicità, tanto da rompere con Francesco alla prima ondata di libertà e di indipendenza. Altri pensano che proprio dopo tutto quello che ha passato con il suo compagno, abbia deciso di approfittare del reality per voltare pagina e cambiare la sua vita, chi avrà ragione?

IL NO DI SELVAGGIA E LE PAROLE DI GIANNI SPERTI

L'unica cosa certa è che al momento l'unica che continua dire no ad un possibile ritorno di fiamma è proprio lei. Anche nella registrazione di ieri del trono classico di Uomini e donne i due sono stati ospiti (forse potrebbero essere presenza fissa in questa prima parte di stagione) e tutto per via di Francesco pronto a chiedere scusa alla sua amata Selvaggia con tanto di fiori e una lettera. Tanto non è bastato a Selvaggia che ha ribadito il suo no evidenziando il fatto che Francesco non è come appare in tv o sui social e che lei sa bene cosa è successo in tutti questi anni. Tina Cipollari continua a darle ragione sostenendo la sua decisione mentre Gianni Sperti appoggia Francesco convinto che la sua ex abbia un altro uomo. Fatto sta che ancora una volta il teatrino trash è servito e c'è chi è pronto a giurare che li rivedremo anche nella prossima registrazione.

