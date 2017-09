TERMINATOR GENISYS/ Su Italia 1 il film con Arnold Schwarzenegger (oggi, 15 settembre 2017)

il film fantascientifico in prima serata su Italia 1

NEL CAST ARNOLD SCHWARZENEGGER

Terminator Genisys, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 15 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola fantascientifica del 2015 che è stata diretta da Alan Taylor e quinto sequel della famosissima saga cinematografica dedicata a Terminator. Si tratta, in realtà, di un reboot del primo film della serie, in quanto la trama risulta alquanto alterata. L'unico interprete già presente nei precedenti capitoli è Arnold Schwarzenegger, che veste i panni di Terminator. A completare il cast del film troviamo poi Jason Clarke e Jai courtney. Jason Clarke, che interpreta John O'Conner, è un attore australiano noto per il suo ruolo da protagonista nella serie tv Brotherhoos-Legami di sangue. Terminator Genisys non ottenne il successo sperato, riuscendo ad incassare 440 milioni di dollari, che per un colossal del genere, con un budget di 460 milioni, non sono abbastanza. A detta di un grande regista del calibro di James Cameron, Terminator Genisys è il naturale sequel del secondo film della saga, in quanto non presenta nessun punto di congiunzione con la terza pellicola. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

Skynet, una terribile organizzazione guidata da cyborg senza scrupoli, in un futuro non troppo lontano minaccerà la razza umana. Nel 2029, un informatico di nome Jhon O'Connor riuscirà ad eliminare Skynet, debellando per sempre la minaccia dei cyborg. Prima che O'Connor possa sconfiggere i robot in via definitiva, Skynet riesce ad inviare un cyborg, Terminator t800, indietro nel tempo fino al 1984. L''intenzione è quella di eliminare Sarah, sua madre, ed impedire che l'informatico nasca. La resistenza, guidata da Jhon, non riesce ad impedire il viaggio temporale del cyborg. O'Connor decide così di inviare Kyle Reese indietro nel tempo per proteggere Sarah ed impedire a Terminator di farle del male. Nel corso del viaggio temporale, Kyle arriva ad acquisire i ricordi di un passato non suo, programmati dallo stesso Skynet. Il cyborg approda così a Los Angeles, nel 1984, e poco dopo viene distrutto da un cecchino. Kyle, invece, dopo essere stato arrestato viene tratto in salvo da Sarah O'Connor, con sua grande sorpresa. La ragazza, rivela Kyle di conoscere tutta la verità du Skynet e che il passato che credeva di riconoscere è in realtà completamente diverso. Sarah è stata addestrata a contrastare Skynet da un cyborg t-800 vecchio modello, che nel 1973 le salvò la vita dall'attacco di un t-1000.

