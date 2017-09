UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Sossio Aruta: le confessioni sui figli, l’ex moglie e la carriera (Trono Over)

Sossio Aruta

Sossio Aruta, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, ai microfoni del portale Isa e Chia, ha parlato del libro Yo Soy Un Pajaro che racconta la vita del Rea Leone e che sarà presentato oggi, venerdì 15 settembre. Nelle ultime settimane, Sossio Aruta, sui suoi canali social, ha svelato ai fans alcuni dettagli di quella che è la sua prima autobiografia. Nel libro, infatti, Sossio affronta diversi argomenti: l’infanzia, la carriera, l’amore, il matrimonio, la nascita, dei figli, il divorzio che ha segnato la sua caduta e la sua capacità di rialzarsi, più forte di prima. Soy Un Pajaro, che significa io sono un falco, è diviso in tre parti: la prima parla della persona Sossio, la seconda racconta del calciatore e la terza del personaggio pubblico. Sossio ha deciso di raccontare la propria vita in un libro per far conoscere chi è Sossio Aruta ai suoi figli, le persone più importanti della sua vita e per i quali lotta tutti i giorni. Sossio a Isa e Chia ha rivelato che la separazione lo ha segnato profondamente e continua ancora a farlo. “La persona che io amavo ha cercato in tutti i modi di mettermi con le spalle al muro, togliendomi persino la patria potestà: non solo mi ha tradito e lo ha fatto con l’allenatore dei miei figli, ma mi ha fatto cacciare in modo barbaro da casa mia, dove da tre anni vive con lui. Io mi sono trovato così, solo, senza un tetto, e me ne sono tornato a Napoli, da mia madre, con l’unica colpa di aver scoperto i tradimenti che m’infliggeva ed essere stato trattato come se il traditore, in quella situazione lì, fossi io”, ha dichiarato Sossio.

L’ULTIMO DOLORE DEL RE LEONE

Il libro rappresenta il modo che Sossio Aruta ha trovato per reagire al dolore che gli ha inflitto la fine del matrimonio e la separazione dai suoi figli con i quali trascorrerebbe ogni giorno della sua vita. Nonostante sia un momento felice per Sossio (oltre alla pubblicazione del libro, il Re Leone ha ricominciato anche a giocare a calcio), il cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha svelato di aver dovuto affrontare un altro, duro colpo negli ultimi giorni. “L’ultima infamia? Avevo programmato di andar su questa sera, dormire in albergo per poi andare domattina a prendere i miei figli e portarli a scuola per il loro primo giorno, come faccio da sempre. Mi è stato negato! Io vado da loro quando ho i soldi per farlo e avevo messo da parte tutto per esserci domani: il primo giorno di scuola è importante, ma sono stato ritenuto inadatto dall’assistente sociale”, si è sfogato Sossio Aruta che con il libro vuole prendersi la sua rivincita.

