UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: tutti contro Mattia Marciano, il tronista delude? (Trono Classico)

Uomini e Donne

Mattia Marciano, salito sul trono classico di Uomini e Donne con tutti i favori del pubblico che lo ha amato nelle vesti di corteggiatore di Desirèe Popper, non ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura da tronista. Dopo aver rivelato di aver avuto un contatto social con Valentina, la corteggiatrice che ha cercato di fargli conoscere Andrea Damante, Mattia Marciano è finito sul banco degli imputati per il feeling che ha subito avuto con Vittoria. Nel corso dell’ultima registrazione del trono classico, Mattia e Vittoria, in esterna, si sono divertiti nella preparazione di un dolce mostrando di essere molto in sintonia. In studio, oltre a respingere l’attacco di Valentina che non ha gradito la scelta di Mattia di non portarla in esterna, il tronista ha dovuto difendersi dagli attacchi ricevuti dalle altre corteggiatrici e dagli opinionisti in studio. Per gli opinionisti, tra Mattia e Vittoria c’è troppa sintonia dopo poche esterne e si dicono sicuri che i due si siano conosciuti prima di partecipare al programma. Mattia, però, respinge tutte le accuse e difende la sua buona fede. Tra Mattia e Vittoria, dunque, c’è stato subito un colpo di fulmine? Gli opinionisti non ne sono così convinti.

PAOLO E ALEX I PREFERITI DEL PUBBLICO?

Se Mattia Marciano è il tronista che sta ricevendo le maggiori critiche, Paolo Crivellin e Alex Migliorini sono quelli che stanno piacevolmente colpendo il pubblico. Paolo, in particolare, dopo aver conquistato la ribalta partecipando all’ultima edizione di Temptation Island, è salito sul trono di Uomini e Donne nell’ombra di Mattia Marciano a cui sta contendendo le attenzioni di Vittoria che, al momento, non ha ancora deciso chi corteggiare tra i due. Alex, nel frattempo, è sempre più vicino a Claudio con il quale ha instaurato sin da subito un bel feeling. Claudio e Alex hanno trascorso la loro ultima esterna a Villa Borghese dove il corteggiatore, per dimostrare il suo interesse al tronista, gli ha anche portato un dono. Anche con Alessandro, però, Alex dà vita ad un’esterna emozionante soprattutto quando il corteggiatore si lascia andare raccontando ad Alex il momento in cui ha rivelato al padre di essere gay. Paolo e Alex, dunque, sono quelli che instaureranno per primi un rapporto solido?

