Un posto al sole: chi si nasconde dietro la raccomandata ricevuta da Franco? (Anticipazioni puntata 14 settem

Un posto al sole

Va in onda oggi l'ultima puntata settimanale di Un posto al sole, caratterizzata da nuovi inevitabili problemi per Franco. L'uomo si è cacciato ancora una volta in grossi guai, immischiandosi nelle faccende di Peppino e Luisa che non lo riguardavano. A nulla era servito l'aut aut di Angela, stanca di essere messa costantemente in pericolo a causa degli errori di vedute del suo compagno e quanto pare la Poggi ancora una volta non si era sbaglia. La conferma di nuovi problemi è stata data dalla raccomandata da lui ricevuta dal'avvocato del proprietario della palestra e dal confronto con lui che Boschi chiederà questa sera. La risposta dell'affittuario purtroppo sarà persino peggiore di quanto immaginato: avrà a che fare con il pericoloso Gaetano? Franco rischierà di perdere la sua attività? Insieme a questa delicata vicenda, continuerà a tenere banco la scelta di Patrizio riguardante il reality show. Il ragazzo ha provato insieme a Raffaele a convincere il direttore dell'accademia ma le sue dichiarazioni non sono servite a nulla. Ecco perché, dopo qualche dubbio e capovolgimento di fronte, deciderà di scegliere la strada della televisione.

Un nuovo scontro tra Patrizio e Ornella

Sembrava che Patrizio fosse pronto a rinunciare a Chef Parade per continuare la scuola di cucina, ma la puntata di Un posto al sole chiarirà la sua scelta che questa volta dovrebbe essere definitiva. Il ragazzo e Raffaele, infatti, si troveranno impegnati nelle prove della prima puntata del talent show culinario e la notizia ben presto giungerà anche alle orecchie di Ornella: la dottoressa si era opposta fermamente all'abbandono degli studi del figlio e aveva tirato un respiro di sollievo quando lui aveva fatto un passo indietro. Per questo oggi sarà furiosa con lui, accusandolo di avere fatto la scelta sbagliata e di avere così sperperato gran parte del denaro di famiglia. Spazio questa sera anche per qualche divertente scaramuccia relativa a Bice che si presenterà al comando dopo avere ricevuto una multa. Sarà qui che insulterà il fratello ma si troverà a fare i conti con la verità: è stata Mariella a farle la contravvenzione. Come reagirà?

© Riproduzione Riservata.