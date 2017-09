Una Vita, anticipazioni puntata 15 settembre: Teresa si trova sull'orlo della pazzia?

Una Vita

Non sono tempi facili quelli che sta attraversando Teresa nelle ultime puntate di Una Vita. La maestra, infatti, continuerà a sostenere l'amica Cayetana, da lei ritenuta una vera eroina dopo che l'ha salvata da morte certa durante l'incendio. Ma questo sostegno completo la porterà inevitabilmente allo scontro con Mauro, che sarà ancora l'unica persona da lei amata. Per questo, la protagonista della telenovela spagnola sarà sul punto di una vera e propria crisi di nervi che desterà la preoccupazione di Cayetana. Proprio lei, che avrà ben altro a cui pensare a causa del suo sfregio al volto, sarà alla ricerca di una strategia per aiutare l'amica, valutando anche la possibilità di chiedere la consulenza di un dottore specializzato in problemi di mente. Considerando i suoi trascorsi, la Sotelo Ruz chiederà aiuto a Celia, che potrebbe mettere una buona parola con la stessa Teresa, convincendola a farsi aiutare. Raggiungerà il risultato prefissato?

La richiesta di Maximiliano a Rosina

Oggi a Una Vita si tornerà anche a parlare del rifiuto del duca di Somoza, che non vorrà più saperne di Cayetana dopo avere scoperto la verità sul suo volto. Sarà compito di Teresa sostenere moralmente l'amica, consigliandole di andare avanti con la sua vita senza più guardarsi indietro. Anche in un altro appartamento di Acacias 38 accadrà qualcosa di simile, anche se non sarà una persona 'normale' a rivolgere tale consiglio. Il fantasma di Maximiliano continuerà a tormentare Rosina, che si sentirà terribilmente in colpa dopo il bacio scambiato con Liberto. La donna penserà che il defunto marito abbia cattive intenzioni nei suoi confronti e voglia in qualche modo punirla per il modo in cui lei lo ha dimenticato in tempi così ravvicinati con la sua morte. Ma le intenzioni del signor Hidalgo saranno ben altre e finalmente Rosina gli darà la possibilità di spiegarle: nessun rimprovero o minaccia ai danni della moglie, che tanto ha sofferto a causa della sua morte. Il desiderio di Maximiliano sarà un altro ovvero vederla felice di nuovo, anche se accanto ad un altro uomo. Sarà questo il momento della svolta nella relazione tra Rosina e Liberto? La donna si sentirà finalmente libera dai sensi di colpa?

