Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione trovo over e diretta Facebook: nuovi baci per Gemma?

Uomini e Donne, trono over

Uomini e donne torna sotto i riflettori oggi per via della nuova registrazione del trono over. Gemma Galgani, Marco Firpo, Giorgio Manetti e tutti i protagonisti della sezione senior del programma torneranno in studio oggi, 15 settembre, per una nuova registrazione che ci riporterà a quanto è accaduto nei giorni scorsi. La dama torinese ha chiuso con Marco Firpo ormai da oltre due mesi, da quando si è accorta che lui non la amava e che non c'era molto da insistere a quel punto. Tornata a Uomini e donne la dama ha conosciuto un altro cavaliere e con lui c'è già stato un bacio che ha fatto discutere. Il comportamento di quest'ultimo non è piaciuto tanto alla dama torinese visto che ha conosciuto anche un'altra dama nello stesso periodo, oggi la ritroveremo piangente in studio come le scorse volte?

DIRETTA FACEBOOK CONFERMATA ANCHE OGGI

Altra storia per Manfredo che, chiuso il capitolo Graziella (presente in studio anche quest'anno), sembra pronto a guardare oltre e conoscere altre donne andando con i piedi di piombo. Un primo contatto è già avvenuto con una nuova dama, come sarà andata in questa settimana? Ancora single e senza prospettive Sossio Aruta che anche la scorsa edizione ha chiuso il programma con un niente di fatto. In questa edizione sarà meglio? Oltre alla registrazione di Uomini e donne, i fan avranno modo di piazzarsi davanti a pc e tablet per la diretta Facebook confermata anche oggi. Un gruppo di persone sarà in studio, davanti al pc, per una proposta o richiesta di aiuto. Dall'individuare una persona di cui si è innamorati ad una richiesta o offerta di lavoro e la vendita di un'attività, chi saranno i protagonisti di oggi?

