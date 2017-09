VERONICA BERTI/ Chi è la moglie di Andrea Bocelli

Andrea Bocelli

15 ANNI D’AMORE

A sostenere Andrea Bocelli in questa sua performance ci sarà come sempre la moglie Veronica Berti, con la quale si è unito in matrimonio nel 2014 e dalla quale ha avuto la figlia Virginia. Il loro è un amore che va avanti da quasi 15 anni ed ossia dal 2002, anno in cui è avvenuta la separazione ufficiale di Bocelli con la prima moglie Enrica Cenzatti. Tra Veronica ed Andrea c’è una differenza d’età di circa 23 che tuttavia non ha precluso una evidente sintonia. In una recente intervista televisiva su Canale 5 la Berti che ha un passato di attrice, ha dichiarato: “Avevo poco più di 20 anni quando l’ho conosciuto. Ci siamo incontrati nel corso di una festa alla quale nessuno di noi avrebbe voluto partecipare. È stato il destino a spingermi a partecipare. Lui ha una predisposizione notevole verso il mondo femminile, diciamo che il genere gli interessa parecchio. Se ha pensato che ero la donna della sua vita appena mi ha stretto la mano? Non credo. Penso avesse solo stabilito già in quel momento che gli piacevo”.

VERONICA BERTI E' MOLTO GELOSA DEL SUO ANDREA

Nella medesima intervista Bocelli ha raccontato le proprie emozioni provate nel momento in cui ha conosciuto Veronica Berti che all’epoca aveva soltanto 21 anni. Inoltre, Bocelli ha voluto rimarcare come con il passare del tempo Veronica abbia fatto emergere nel loro rapporto un suo lato piuttosto forte ed ossia quello della gelosia. Queste le parole di Bocelli sul primo incontro con la sua Veronica: “All’inizio Veronica sembrava molto aperta, poi è diventata la classica donna italiana gelosissima. Pratica un concetto: quello che gli uomini non vanno mai lasciati da soli. Quando l’ho incontrato quella prima volta, ci siamo stretti la mano e lei mi ha detto: 'È un onore conoscerla maestro'. Io, che già avevo cominciato ad apprezzarla, le risposi: “Dammi del tu, abbiamo la stessa età”. Lei rise perché aveva 21 anni, io già 44. In quell’istante è nato l’amore e non ci siamo più lasciati”.

