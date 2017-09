WARRIOR/ Su Iris il film con Tom Hardy e Joel Edgerton (oggi, 15 settembre 2017)

il film drammatico in prima serata su Iris

GAVIN O'CONNOR ALLA REGIA

Warrior, il film in onda su Iris oggi, venerdì 15 settembre 2017 alle ore 21.00. Una pellicola drammatica prodotta nel 2011 che è stata diretta da Gavin O'Connor e vede nel cast gli attori protagonisti Tom Hardy e Joel Edgerton. Tom Hardy ha fatto parte del cast di film come The Code, Dunkirk, Rocknrolla, Locke, Mad Max-Fury Road e Inception. Joel Edgerton ha invece partecipato a pellicole del calibro di Loving, Separation City, Felony e Midnight Special. Il film WArrior è stato interamente girato da Pittsburgh e Atlantic city. L'attore Tom Hardy, per interpretare il suo ruolo, ha dovuto sottoporsi a circa due mesi di allenamento durissimo, che lo hanno portato ad irrobustire la massa muscolare di ben 11 kg. Tom Hardy ha recentemente preso parte, come cameo, al film Star WArs-Gli ultimi Jedi. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

Paddy Colon è un ex pugile che, a causa della sua depressione e all'alcolismo, ha distrutto in mille pezzi la sua famiglia. Paddy, è inoltre, un veterano di guerra. Sono trascorsi 14 anni da quando sua moglie ed il figlio, Tommy sono fuggiti via per salvarsi dalla follia del padre. Un giorno, Tommy fa rientro a casa, dopo aver ricevuto una medaglia al valore per un missione eroica in Iraq. L'intenzione di Tommy è quella di allenarsi per tornare a combattere e partecipare ad un torneo di MMA, una particolare disciplina di combattimento. Se vincerà, donerà l'intero premio in denaro alla vedova di un suo caro amico morto durante la guerra in Iraq. Il fratello di Tommy, Brendon, vive lontano dal padre assieme alla sua famiglia, composta dalla moglie e due figlie. Di giorno insegna fisica e di notte si trasforma in lottatore di MMA. Brendon e Tommy hanno però interrotto ogni tipo di rapporto da moltissimi anni. Poco dopo, la seconda vita di Brendon, viene alla luce, procurandogli molti problemi sia a scuola che in famiglia. Il preside del liceo decide inoltre di sospenderlo dall'insegnamento per ben sei mesi. Deciso a combattere pur di mantenere la propria famiglia, Brendon si allena duramente per partecipare alla competizione di MMA. Senza saperlo, Tommy e Brendan si ritroveranno a dover combattere nello stesso torneo, entrambi alla ricerca di un forte riscatto dalla vita.

