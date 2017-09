X Factor 2017 / Ed.11, pagelle audizioni: nessun colpo di fulmine nelle audizioni

X Factor 2017

Come sono andate le audizioni? Le pagelle della prima puntata

Le audizioni di X Factor 2017 partono con il piede giusto, ma non incantano dal punto di vista emozionale. Tante belle voci e diversi profili da tenere in considerazione per il prosieguo dello show, ma nessun talento in grado di far battere il cuore. L'obiettivo della giuria, in fin dei conti, era questo: trovare qualcosa di nuovo, uno stile inedito. La stessa Mara Maionchi aveva dichiarato ad inizio puntata di aspettarsi molto dagli aspiranti concorrenti, ma probabilmente nella prima puntata nemmeno lei ha sentito il brivido. Le audizioni hanno regalato diversi spunti interessanti, poche però le emozioni. Rientra tutto nella logica, d'altra parte X Factor 2017 è soltanto agli inizi e nelle prossime puntate ci saranno artisti in arrivo da tutta Italia per ammaliare i fan del programma. Della puntata trasmessa ieri sera su Sky restano comunque le divertenti scintille tra i giurati e il potenziale talento della giovane Camille.



Nelle nostre pagelle post puntata analizziamo anche la giuria di X Factor. Un team che abbraccia tanti generi musicali differenti, con Mara Maionchi e Manuel Agnelli in evidenza. I due sono probabilmente i più carismatici, pur non essendo sempre della stessa idea. Mara affina l'intesa col rapper Fedez, mentre Manuel incontra la vision artistica di Levante. I quattro giudici regalano qualche siparietto interessante durante la serata, il divertimento non manca e non si cade mai nel trash. La competenza è evidente, anche alla conduzione dove troviamo un confermatissimo Alessandro Cattelan. Per lui è il settimo anno di conduzione e in questa fase delicata di backstage supporta soprattutto gli aspiranti concorrenti. E' una prima puntata che non delude le attese, ma ci aspettiamo una crescita. D'altronde X Factor ha sfornato artisti interessanti negli ultimi anni e il pubblico non vuole restare deluso.

© Riproduzione Riservata.