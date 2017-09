ACAB - ALL COPS ARE BASTARDS / Su Rai 4 il film con Filippo Nigro (oggi, 16 settembre 2017)

il film drammatico in seconda serata su Rai 4

NEL CAST FILIPPO NIGRO E PIERFRANCESCO FAVINO

Acab - All cops are bastards, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 16 settembre 2017 alle ore 22.45. Una pellicola drammatica che è stata affidata alla regia di Stefano Sollima. Si tratta del primo lavoro cinematografico del regista, avvenuto nel recente 2012. La trama si basa sul romanzo omonimo scritto da Carlo Bonini, i protagonisti del film sono stati interpretati da Filippo Nigro (Negro), Pierfrancesco Favino (Cobra), e Marco Giallini (Mazinga). Al loro fianco, Francesco Prando, Livio Beshir, Andrea Sartoretti e Domenico Diele, quest'ultimo al centro di uno scandalo recente per via di un omicidio stradale che lo ha portato in carcere come unico responsabile. Il successo della pellicola di Sollima non è evidente solo grazie all'incasso ottenuto al botteghino, che ha sfiorato i 3 milioni di euro. Diverse le nomination a premi ambiziosi ottenuti dal cast, dalla produzione e dal regista, come la vincita di un Nastro d'Argento per Piefrancesco Favino come Miglior Attore Protagonista e per Marco Giallini come Non Protagonista. Nello stesso anno, Favino ha ricevuto inoltre il Premio Flaiano come Miglior Attore. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ACABS - ALL COPS ARE BASTRADS, LA TRAMA DEL FILM

La storia segue le vicende di tre amici e agenti della Polizia, della sezione Antisommossa, Cobra, Mazinga e Negro. Un'unione che li vede collegati anche sotto il profilo familiare, a causa di un divorzio che potrebbe portare Negro a non rivedere la figlia Carolina. Mazina invece è sotto pressione a causa dell'odio manifesto del proprio figlio, considerato un filo neofascista, mentre Mazinga si trova sotto processo per via di un'aggressione fatta ad un tifoso. Per sfogare le proprie frustrazioni, i tre non esiteranno a svolgere la professione di agenti con violenza e sprezzanti del pericolo, un modo in cui coinvolgeranno ben presto Adriano, uno degli ultimi arrivati in Centrale. La situazione peggiorerà in seguito alla morte di un collega, che spingerà i quattro agenti a mettere a ferro e fuoco la sede degli ultras che in precedenza hanno ferito Mazinga. Nonostante l'iniziale coinvolgimento, Adriano rimarrà profondamente turbato dalla facilità con cui i tre agenti si ergono a giustizieri privati e deciderà di informare le autorità. Intanto, la squadra verrà chiamata ad affrontare una missione ancora più pericolosa, a causa di alcuni disordini che potrebbero avvenire all'esterno dello stadio e che potrebbero sfociare in un nuovo massacro.

