ADRIANO CELENTANO E CLAUDIA MORI / Una vita d'amore per "la coppia più bella del mondo" (Techetecheté)

Sarà trasmesso oggi su Rai Uno lo speciale di Techetecheté dedicato ad Adriano Celentano e Claudia Mori, la coppia di artisti protagonista non a caso di quella che il contenitore della prima rete non esita a definire "Una vita d'amore". A partire dalle 20:35 sarà possibile prendere visione di filmati inediti e d'annata, privati e di tutta la famiglia. Ovviamente, però, quando si parla di Adriano Celentano, la vera protagonista non può che essere la musica: in questo caso, però, vedremo il "Molleggiato" alle prese con le canzoni scritte per la sua amata e viceversa i successi più celebri della Mori. Ci sarà spazio, però, anche per la scena del film che per Adriano e Claudia fece da Cupido, nonché un filmato rarissimo, datato 1967, in cui i due cantano, vestiti da sposi, quello che può essere considerato a tutti gli effetti il loro inno: "La coppia più bella del mondo".

I SUCCESSI DI CLAUDIA MORI

Se di Adriano Celentano si sa più o meno tutto, lo stesso non si può dire di Claudia Mori, che soprattutto negli ultimi anni ha centellinato con il contagocce le sue ospitate in tv. Nella puntata di oggi di Techetecheté in onda su Rai Uno dalle 20:35, avremo modo di apprezzarla da giovanissima insieme a Giorgio Gaber in un estratto del 1964 da “Questo e quello” e in tante altre chicche. La carrira da cantante della Mori, però, si compone di tante altre parle. Basta rievocare alcuni brani per rendere chiaro, anche ai più giovani, che Claudia ha fornito al panorama musicale dei pezzi veramente indimenticabili. Alcuni esempi? Benissimo. Come dimenticare un brano ironico e allo stessso tempo ammiccante come:"Buonasera dottore"? Nel 1970 Claudia Mori si è anche tolta la soddisfazione di trionfare sul palco dell'Ariston, vincendo al Festival di Sanremo 2017 in coppia con Adriano Celentano con il brano "Chi non lavora non fa l'amore". Risale invece al 1982 la sua hit, "Non succederà più".

LE INTRUSIONI IN CASA

Negli ultimi mesi la tranquillità della coppia Adriano Celentano-Claudia Mori, protagonista stasera di Techetecheté, è stata rovinata da alcune inquietanti intrusioni nella loro villa di famiglia a Galbiate, in Brianza. A lanciare l'allarme sul suo blog, qualche tempo fa, era stato proprio il Molleggiato:"Mi vedo costretto a rendere noti fatti gravi che si stanno verificando nella mia abitazione e nei confronti miei e di Claudia", scriveva. "Da giorni all’interno della dimora avvengono intrusioni di sconosciuti, individuati in numero di 6, più la presenza di un altro che pare sorvegliare. Questi sconosciuti", spiegava il cantante, "sono stati ripresi dalle nostre telecamere mentre si aggiravano in maniera sospetta e organizzata. I materiali video sono stati consegnati ai carabinieri. La gravità di questi fatti è dovuta anche all’insistenza delle intrusioni e al numero delle persone coinvolte. In un’occasione gli sconosciuti sono stati sorpresi dalla nostra vigilanza diurna e notturna che li ha costretti alla fuga". Tutto aveva avuto inizio "con un apparente e strano tentativo di furto nell’auto di Claudia con rottura di vetro ma senza che venisse rubato nulla all’interno". Si tratta di "una serie di azioni particolarmente minacciose che ci fanno sospettare che questi malviventi stiano cercando di arrivare a me e a Claudia, sorvegliando i nostri movimenti. Nel caso dovesse accadere qualcosa di ancora più grave, questo è l’antefatto".

