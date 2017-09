ALBERTO ANGELA/ "Ci sono anche muri che non dividono" (Un, due, tre... Fiorella!)

Alberto Angela a "Un, due, tre... Fiorella!"

Alberto Angela, il divulgatore scientifico più amato d'Italia è tra i protagonisti della prima puntata di "Un, due, tre... Fiorella!". Non sono molte le indiscrezioni sul debutto di Fiorella Mannoia su Raiuno e in particolare sulla partecipazione del paleontologo, scrittore e giornalista italiano, ma qualcuna l'ha rivelata la stessa cantante-conduttrice. Ci sarà infatti un muro, dove gli ospiti potranno scrivere la propria frase. E quale personaggio migliore per spiegarne il significato? «Alcune sono poetiche, ma ci sarà anche una data e un cuore. Chissà perché gli uomini hanno sempre avuto bisogno di lasciare un segno. L'idea è che non ci siano solo muri che dividono. I muri dicono tanto. Alberto Angela lo spiegherà benissimo», ha dichiarato Fiorella Mannoia presentando il suo nuovo progetto televisivo. Alberto Angela avrà dunque un ruolo importante, come del resto lo ha acquisito all'interno della Rai. Stando a quanto riportato dal portale di Marida Caterini, potrebbero dopo il doppio appuntamento con il one woman show della cantante romana, potrebbero andare in onda quattro puntate gestire da Alberto Angela.

ALBERTO ANGELA IL "SUCCESSORE" DI FIORELLA MANNOIA?

Sarà allora Alberto Angela a raccogliere il sabato l'eredità di Fiorella Mannoia? Raiuno starebbe navigando in anche molto agitate, anche per questo non ci sarebbero certezze ufficiali. Pare che ad Alberto Angela siano stati affidati degli eventi culturali che potrebbero ripercorrere alcuni già andati in onda, come "Stanotte a Venezia". Le atmosfere potrebbero essere simili a quelli degli speciali, inoltre pare che debbano essere degli appuntamenti tematici. Per ora siamo nel mare delle indiscrezioni: di certo c'è che Alberto Angela ha già rinnovato il contratto con la Rai. Peraltro pare che ci siano stai degli imprevisti che hanno ritardato le riprese esterne e quindi la messa in onda. L'alternativa ad Alberto Angela, sussurrata nei giorni scorsi nei corridoi di viale Mazzini, è che dopo Fiorella Mannoia potrebbero andare in onda una serie di film in prima serata. Raiuno nelle ultime settimane ha navigato a vista, ora si cerca l'assestamento definitivo.

IL CONTRATTO CON LA RAI

Il contratto di Alberto Angela è stato nelle scorse settimane al centro di un dibattito: rinnova o non rinnova? Resta alla Rai o va via? Si è temuto che il tetto agli stipendi avrebbe spinto il divulgatore scientifico a trasferirsi altrove, ma invece il legame è destinato a non spezzarsi. Come riportato dal Corriere della Sera, ci sarà per Passaggio a Nord Ovest su Raiuno e con Ulisse su Raitre. Verso la fine di agosto a proposito del suo rinnovo Alberto Angela aveva spiegato: «Tutto è in movimento, ne stiamo parlando. Sono qui per una serie di programmi che andranno in onda in autunno, per il resto ci stiamo confrontando». E pare che la fumata bianca ci sia proprio stata, visto che la Rai non vuole proprio saperne di rinunciare ad un personaggio che ha saputo risvegliare la passione per la cultura e l'arte per alcuni italiani, oltre che rendere la televisione anche uno strumento di approfondimento culturale e non il classico contenitore di reality e talent show.

