AMORE CRIMINALE/ Anticipazioni: la storia di Francesca e Massimo (prima puntata 16 settembre)

Amore Criminale, Asia Argento

Amore Criminale, la trasmissione condotta da Asia Argento nella seconda serata di RaiTre torna da questo sabato con una nuova stagione. Saranno numerose, come di consueto, le storie affrontate nel corso del programma che si distingue per l'enorme sensibilità rispetto a episodi di violenza fisica e psicologica vissuti all'interno di relazioni d'amore complesse, tormentate, spesso malate. Gli epiloghi di queste storie sono quasi sempre drammatici, come abbiamo avuto modo di vedere nel corso delle varie stagioni della trasmissione. In realtà, quando una storia - sia essa un matrimonio di lunga data, una frequentazione recente o un fidanzamento - è sporcata dalla violenza, la parola amore passa in secondo piano e nella maggior parte dei casi viene letteralmente spazzata via da una scia di sangue e dolore. Nel corso della nuova stagione, la padrona di casa racconterà nel classico stile della docu-fiction nuove vicende di violenza, maltrattamenti, abusi, che nel peggiore dei casi sfociano in veri delitti passionali.

UN AMORE SFOCIATO IN TENTATO OMICIDIO

La prima storia che inaugurerà la nuova stagione di Amore Criminale, in partenza questa sera su RaiTre dalle ore 23:50 sarà quella di Francesca e Massimo. Lei è la vittima, lui il suo aguzzino. Ancora una volta l'amore ne resta fuori per fare purtroppo spazio ad una serie di violenze psico-fisiche che culmineranno in un terribile tentato omicidio. Asia Argento ripercorrerà le tappe di questo "amore criminale", a partire dalla loro conoscenza, avvenuta per caso in una piscina. Tra Francesca e Massimo scatta il classico colpo di fulmine che coincide con l'inizio della loro relazione. Un amore che si delinea sin da subito tormentato, caratterizzato da vari momenti felici ed altrettanti carichi di tensione. Nonostante i numerosi alti e bassi, la loro storia dura tre anni, certamente non semplici e che soprattutto per Francesca rappresentano una lenta ma inesorabile discesa verso gli inferi. Ciò che la donna sviluppa nei confronti del compagno è un amore certamente malato, trasformatosi ben presto in vera dipendenza affettiva. Alla fine, del grande amore tanto sognato da Francesca, resterà ben poco. Nella relazione subentrano le violenze, i soprusi, le pressioni, fino ad arrivare ad un passo dalla fine con il tentato omicidio. La storia di Francesca, però, è anche carica di coraggio e forza, grazie alla quale la donna riesce, poco alla volte, a riconquistare la sua vita e a voltare definitivamente pagina. Nel corso della puntata, l'attore Fabio Cocifoglia leggerà gli atti giudiziari relativi alla vicenda.

