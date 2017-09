Andrea Bocelli Show/ Commento e pagelle: una serata ricca di emozioni con Zara, Sharon Stone e Renato Zero

Andrea Bocelli Show, su Rai Uno

Andrea Bocelli show, ieri sera, ha conquistato tutto il pubblico di Rai Uno con una serata tutta musicale dedicata ai progetti di beneficenza della fondazione che porta il nome del tenore. Nel corso del concerto, a emozionare il pubblico sono state le numerose esibizioni delle star internazionali, che un passo alla volta hanno reso magica l’atmosfera, resa già profondamente suggestiva dalle performance dell’amato cantante. Fra i numeri uno della serata, naturalmente, non più mancare Elton John che, accompagnato dalle note del suo pianoforte, ha regalato ai presenti un momento di musica indimenticabile alla scoperta dei suoi grandi successi. Resterà di certo fra le pagine più belle della tv anche il duetto della stella in compagnia di Andrea Bocelli sulle note di “Circle of life”, brano che in breve tempo ha emozionato tutti i presenti regalando al pubblico di Rai Uno momenti di altissima tv. Da segnalare, nella serata dedicata alla musica, anche il contributo di Zara, cantante russa che ha aperto la serata duettando con il tenore sulle note di “Con te partirò”.

SHARON STONE RICORDA LUCIANO PAVAROTTI

Musica, emozioni e tanta beneficenza per la serata dedicata al concerto di Andare Bocelli, che ieri sera, su Rai Uno, ha regalato al pubblico uno show tutto musicale destinato a fare storia. Nel corso della serata, si sono registrati numerosi momenti degni di nota, come l’ingresso sul palco del frontman degli Aerosmith Steven Tyler, che dopo aver ricordato al pubblico di avere origini italiane, precisamente calabresi, ha raccontato alcuni aneddoti legati alla sua famiglia di origine. Guest star della serata, l’iconica Sharon Stone, che con la sua straordinaria presenza, oltre a mettere per qualche minuto in secondo piano tutte le stelle della musica, ha regalato ai presenti un momento di grande commozione celebrando il ricordo di Luciano Pavarotti. Il concerto di Andrea Bocelli, fra beneficenza e sopiti di grande prestigio, ha raccontato al pubblico una storia fatta di musica, spettacolo, ma soprattutto di un successo destinato a non avere fine.

