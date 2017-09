BABY K/ La cantante si confessa nel salotto della Toffanin (Verissimo)

Baby K

OLTRE 60 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI SU YOUTUBE

Tra poche ore va in onda su Canale 5 la trasmissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin. Si tratta della prima puntata di questa nuova stagione televisiva nella quale interverranno grandi ospiti tra cui la rapper italiana Baby K, tra le protagoniste dell’estate musicale. Infatti, Baby K con il suo ultimo singolo intitolato Voglio ballare con te, ha ottenuto un enorme successo come del resto confermano gli oltre 60 milioni di visualizzazioni che ha ottenuto il relativo video su Youtube. Una hit sulla falsa riga di Roma – Bangok, che senza dubbio conferma l’enorme talento in possesso della cantante italiana. In attesa di conoscere i suoi nuovi progetti musicali, vi ricordiamo come Baby K in una intervista rilasciata a RollingStone, aveva così presentato il suo singolo: “Non volevo che questo singolo fosse Roma Bangkok parte 2. Avevo in mente di fare un pezzo tropical, ma alla fine, in studio, siamo tornati nel reggaeton. Qualcuno scrive che è la Despacito italiana, in realtà sono due pezzi strutturati in maniera molto diversa. Se la vediamo così allora tutta la musica latina si somiglia. Volevo fare un pezzo leggero, estivo. Non mi andava di parlare di un tema conscious d’estate. In questa stagione ci si diverte, si stacca tutto. Senza troppi fronzoli”.

BABY K TRASFORMATA DAL SUCCESSO...

Nella medesima intervista rilasciata alla rivista RollingStone, Baby K ha anche parlato di se stessa prima che arrivasse questo travolgente successo scandito tra due hit che senza dubbio hanno lasciato un segno tangibile del suo estro musicale. In particolare la cantante ha sottolineato come quella ingenuità che in passato l’aveva caratterizzata, ora ha lasciato spazio ad una maggiore consapevolezza. Queste le parole della rapper: “Chi era Baby K prima? Era una ragazza più ingenua. Sicuramente ora sono più cosciente di alcune cose. Ho imparato sulla mia pelle che le opportunità si presentano quando non te lo aspetti, che le cose possono andare bene o non bene. Sono diventata più professionale, almeno credo. Sono molto più autocritica. In passato mi lanciavo nelle cose, a volte senza pensarci affatto. Ho voluto lavorare per diventare un’artista a tutto tondo, un professionista della musica, non solo una rapper”.

