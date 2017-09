BAKE OFF 2017 / Pagelle, eliminato e grembiule blu della terza puntata.

bake off Italia 2017

LE PAGELLE DELLA TERZA PUNTATA

Terza puntata di Bake off 2017 come sempre piacevole e leggera da vedere: tantissimi sono gli appassionati che seguono il programma, per scoprire qualche segreto in cucina e poi applicarlo per dolci e torte. Tra i top di questa puntata sicuramente il modo di lavorare e cucinare di Luigi. Il calabrese, infatti, tende sempre a mettere un po' della sua terra nei dolci che prepara. E anche nella Drip Cake, la prima torta assegnata, ha inserito un poi di piccante. Lui stesso è vestito di rosso, come dice, per ricordare la sua terra. Tra i top sicuramente la grande autoironia con cui i giudici hanno affrontato la puntata: travestiti da rapper, poi giocano con i palloncini ad elio e la voce che si trasforma, ballano, cantano e rompono la pignatta. Cosa dire di più di questi giudici un po' pazzi? Bellissimi e molto modesti i consigli che i giudici danno ai partecipanti, cosa non scontata e neanche dovuta.

Siamo arrivati alla terza puntata di Bake Off Italia 2017, quinta edizione. Il percorso è ancora lungo, questo è certo, ma già da questa serata abbiamo potuto apprezzare i migliori e i peggiori concorrenti di questa stagione. Abbiamo già capito chi possano essere i favoriti e chi, invece, non potrà mai ambire alla puntata finale. Tra i flop di questa sera l'eccessiva durezza di Ernst Knam in alcuni passaggi: ovviamente, quello che abbiamo capito ormai da anni è che oltre ad essere caratteristica fondante il modo di comportarsi del maestro, fin dalle sue origini geografica e culturali, molto è anche stressato dal suo personaggio, che deve necessariamente avere questo tono di "cattiveria" in alcune circostanze. Tra i flop di questa puntata anche la delusione di Luigi e Francesca nel non aver sfruttato per nulla la grandissima occasione che hanno avuto con il maestro Knam per scoprire la sua Fanny Cake. (Fabiola Granier)

© Riproduzione Riservata.