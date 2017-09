BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 16 settembre: Bill di nuovo alla carica con Brooke

Beautiful

Beautiful torna da oggi anche il sabato pomeriggio, dopo un'interruzione pre-festiva durata per tutta l'estate 2017. Si ripartirà dai sospetti di Brooke sui cambiamenti nel rapporto tra Ridge e Quinn. La Logan chiederà delle spiegazioni al fidanzato e otterrà da lui un parziale e menzognero chiarimento: lui e la matrigna poco prima stavano parlando dei preparativi delle nozze, ovvero dell'abito e dei gioielli da proporre alla stessa Brooke. Tali parole troveranno l'approvazione di quest'ultima, che crederà alla loro versione dei fatti. Poco dopo, però, un'altra persona rischierà di compromettere ulteriormente il rapporto tra i Bridge. Venuto a sapere del ritorno a Los Angeles della sua ex, Bill deciderà di recarsi da lei per confermarle le sue intenioni: lui non ha mai smesso di amarla ed è convinto che Ridge la deluderà di nuovo. Lo Spencer ipotizzerà che tra lo stilista e Quinn stia nascendo qualcosa anche se la Logan non potrà credere a tale possibilità.

Thomas sfoga la sua delusione con Sally

Anche nella puntata di Beautiful di questo pomeriggio, Thomas e Sally saranno protagonisti di un nuovo casuale incontro. Sarà in tale circostanza che il figlio di Ridge si sfogherà con la ragazza da lui conosciuta di recente e le parlerà della sua delusione per non essere stato preso in considerazione per le posizioni di comando alla Forrester Creations. Ma sarà soltanto nel corso di questa seconda discussione tra la coppia, che Thomas apprenderà di trovarsi di fronte niente meno che alla pronipote di Sally Spectra. Non solo, la rossa lo informerà delle sue intenzioni di rifondare la casa di moda un tempo appartenuta alla famiglia e chiusa da anni. Tale notizia susciterà l'ilarità di Thomas: secondo lui Sally sarà chiamata ad una causa persa e difficilmente riuscirà a risollevare le sorti di una azienda che non è mai stata all'altezza della Forrester in passato.

© Riproduzione Riservata.