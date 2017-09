BELEN RODRIGUEZ/ Foto, la showgirl presenta il suo nuovo taglio di capelli (oggi, 16 settembre)

Belen Rodriguez (Instagram)

I cambiamenti sono all'ordine del giorno nel look di Belen Rodriguez. Come ogni modella che si rispetti, infatti, la showgirl argentina non è nuova a tagli di capelli, cambi di colore inattesi soprattutto in vista di una nuova esperienza televisiva. Già nel corso dell'estate, la conduttrice di Tu sì que vales aveva deciso di passare al 'corto' e il fatto era stato visto dai più come un desiderio di cambiamento (in tale circostanza in molti si erano detti certi che il suo ritorno di fiamma con Stefano De Martino fosse imminente). A distanza di qualche settimana si parla ora di cambio di colore, oltre che di nuovo taglio scalato: la notizia è stata data dalla stessa Belen nel suo profilo Instagram dove ha pubblicato una foto con il suo nuovo look (clicca qui per vedere l'immagine in questione), scrivendo: "Brunette is back @cotrilsalons amazing @faick_hair". Ma cosa pensano i fan di questo cambiamento?

Belen Rodriguez cambia look, ecco cosa pensano i fan

La foto pubblicata da Belen Rodriguez nel suo profilo Instagram è stata subito oggetto di discussione dalla sua folta schiera di fan. In sole tre ore, lo scatto ha superato poco i 150.000 likes con una lunga schiera di commenti, per la maggior parte positivi. I lovers questa volta non si sono tirati indietro, scrivendo: "Sei splendida Belen!! Stai benissimo con questo colore" , "A me piace troppo vederti morettina, trasmette il tuo viso più sensualità...tipica bellezza latina...poi noi donne dobbiamo rinnovare spesso.." , " riproponilo più spesso, ti dona tantissimo!!!! Sei stupenda". In molti nei social network si sono chiesti quale sia il numero di colore utilizzato dalla showgirl, dicendosi certo che esso farà tendenza durante l'inverno. Nel bene e nel male Belen Rodriguez fa sempre notizia, riuscirà anche a rappresentare nei prossimi mesi un esempio di stile?

